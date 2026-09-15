Zelena budućnost

ENERGETSKA TRANZICIJA U SRBIJI: Put ka održivoj budućnosti i zelenoj energiji

V.N.

15. 09. 2026. u 13:33

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KLIMATSKE promene, rast potrošnje energije, više cene energenata i potreba za većom sigurnošću postavili su energetsku tranziciju među najvažnije ekonomske i razvojne procese današnjice.

ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА У СРБИЈИ: Пут ка одрживој будућности и зеленој енергији

Foto: AI

Širom sveta države ubrzano traže način da smanje zavisnost od uvoza energenata, povećaju proizvodnju iz obnovljivih izvora i istovremeno obezbede stabilno snabdevanje stanovništva i privrede, uz prihvatljive cene.

Evropa je jedan od najvidljivijih primera ovog procesa. Poslednjih godina značajno se ulaže u vetroelektrane, solarne kapacitete, modernizaciju elektroenergetskih mreža i skladištenje energije. Posebno je ubrzan razvoj solarne energetike, koja je od dopunskog izvora postepeno postala važan deo evropskog energetskog sistema. Istovremeno, tranzicija pokazuje da prelazak na zelenu energiju nije jednostavan proces – neophodni su veliki infrastrukturni projekti, investicije i tehnologije koje mogu da obezbede stabilnost sistema i onda kada nema dovoljno sunca ili vetra.

Sličan proces odvija se i u Srbiji. Poslednjih godina sve su vidljivije investicije u vetroparkove i solarne elektrane, dok je uvođenje koncepta kupca-proizvođača omogućilo domaćinstvima i privredi da proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe i viškove predaju u mrežu. Tako je, na primer, u ponedeljak u rad pušten vetropark Čibuk 2 snage 154 megavata, na teritoriji opštine Kovin. Ovi kapaciteti bili bi dovoljni za snabdevanje oko 180.000 domaćinstava u našoj zemlji.

Pored toga, energetska tranzicija više nije isključivo pitanje zaštite životne sredine. Ona postaje i pitanje energetske nezavisnosti, konkurentnosti privrede, tehnološkog razvoja i dugoročne stabilnosti zemlje. Za Srbiju je posebno značajno da nove izvore energije prati modernizacija elektroenergetske infrastrukture, kako bi rast proizvodnje iz sunca i vetra mogao bezbedno da bude integrisan u sistem.

Čak i tradicionalne naftne kompanije sve više ulažu u proizvodnju električne energije i obnovljive izvore. Jedan od primera je i NIS, koji je prema izveštaju kompanije, u drugom kvartalu 2026. proizveo 40 hiljada MWh električne energije, što je za 54 odsto više u odnosu na drugi kvartal 2025. godine, dok je proizvodnja na solarnim panelima kompanije u prvoj polovini godine dostigla 7,4 hiljade MWh, oko četiri puta više nego u istom periodu prethodne godine.

Takvi projekti deo su šireg procesa koji pokazuje pun zamah energetske tranzicije u Srbiji.

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