PLANINE ČUVAJU VODU I ŽIVOT: Svetski dan čistih planina podseća koliko je priroda ranjiva

Planine nisu samo mesta za odmor, planinarenje i beg iz gradova. One su veliki rezervoari vode, staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta i jedan od najvažnijih prirodnih sistema za očuvanje života na planeti. Upravo na to 26. septembra podseća Svetski dan čistih planina.

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Ovaj datum prilika je da se skrene pažnja na očuvanje planinskih ekosistema, ali i na posledice koje na njih ostavljaju klimatske promene, sve intenzivniji turizam i neodgovorno ponašanje ljudi.

Planinski predeli zauzimaju približno petinu kopnene površine Zemlje, dok voda koja nastaje i prikuplja se u planinskim područjima ima ogroman značaj za snabdevanje stanovništva. Istovremeno, planinski ekosistemi predstavljaju stanište velikog broja biljnih i životinjskih vrsta.

Međutim, predeli koje često doživljavamo kao poslednja netaknuta područja prirode sve više osećaju posledice čovekovog prisustva.

Plastične flaše, kese, ambalaža i divlje deponije ostaju iza sve većeg broja posetilaca. Problem nije samo estetski – otpad može da dospe u zemljište i vodotokove i ugrozi životinje i biljni svet.

Dodatni izazov predstavljaju klimatske promene. Povlačenje glečera i promene snežnog pokrivača utiču na raspoloživost vode i stabilnost planinskih ekosistema, zbog čega njihovo očuvanje ima značaj daleko izvan samih planinskih područja.

OD SVESTI DO KONKRETNE AKCIJE

Zaštita prirode, međutim, ne završava se upozorenjima. Akcije čišćenja, uklanjanje otpada, pošumljavanje i odgovorniji odnos posetilaca predstavljaju konkretne načine da se prirodni predeli sačuvaju.

Jedan od takvih primera su volonterske akcije na Fruškoj gori, u kojima su tokom godina učestvovali i volonteri različitih kompanija. Među najbrojnijima su bili i članovi Kluba volontera NIS-a koji su učestvovali u akciji čišćenja izletišta Zmajevac i Brankovac i staze na Iriškom vencu, kao i u uklanjanju plastičnog i drugog bionerazgradivog otpada.

Ovakve lokalne akcije pokazuju da očuvanje prirode ne mora uvek da podrazumeva velike projekte. Ponekad počinje od jednog očišćenog izletišta, uklonjene plastične flaše ili odluke da ono što smo doneli u prirodu ponesemo sa sobom.