NIS objavio rezultate konkursa programa "Zajednici zajedno" za 2026. godinu

Kompanija NIS, osamnaestu godinu zaredom, nastavlja da podržava projekte od značaja za kvalitet života građana i razvoj lokalnih zajednica širom Srbije kroz program društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“.

Foto: NIS

U okviru konkursa za 2026. godinu, NIS je podržao 36 projekata za čiju je realizaciju opredeljeno 144,5 miliona dinara. Odabrane inicijative usmerene su na razvoj lokalnih zajednica i stvaranje boljih uslova života za različite generacije.

Ovogodišnji ciklus Programa obuhvata dve tematske oblasti. „Inovativni iskorak“ usmeren je na podršku savremenim, inovativnim i održivim rešenjima, dok oblast „Kontinuitet i fleksibilnost“ podrazumeva unapređenje postojećih kapaciteta, infrastrukture i uslova za korisnike različitih ustanova i institucija. Kroz ove dve oblasti, podržani projekti obuhvataju nauku i obrazovanje, javno zdravlje, socijalnu zaštitu, kulturu, sport i zaštitu životne sredine.

Program se i ove godine realizuje u partnerstvu sa 13 gradova i opština: Beogradom, Novim Sadom, Nišom, Čačkom, Kikindom, Pančevom, Zrenjaninom, Požarevcem, Kanjižom, Srbobranom, Novim Bečejem, Žitištem i Velikim Gradištem. Saradnja sa lokalnim samoupravama omogućava da se podrška usmeri na potrebe konkretnih sredina i da projekti odgovore na izazove sa kojima se njihovi stanovnici svakodnevno susreću.

Kao društveno odgovorna kompanija, NIS od 2009. godine kroz program „Zajednici zajedno“ kontinuirano ulaže u osnaživanje lokalnih zajednica. Sa ulaganjem od preko dve milijarde dinara, uspešno je realizovano 1.200 projekata koji su unapredili život zajednice. Od ove podrške kompanija NIS ne odustaje ni ove godine, uprkos kompleksnim uslovima u kojima posluje, želeći da i na taj način istakne značaj partnerstava koje neguje sa zajednicama u našoj zemlji.

Spisak projekata odabranih za podršku u okviru konkursa za 2026. godinu dostupan je na internet stranici kompanije NIS.