GONKUR ZA STARU MISTERIJU: Nagrađen Filip Žaenada

Najprestižniju francusku književnu nagradu "Gonkur" ove godine dobio je pisac Filip Žaenada (62) za roman "Nepoznata žena s keja Žavel", na čak 528 stranica, u izdanju "Flamariona" posvećen misterioznom ubistvu mlade žene u posleratnom Parizu.

Foto: Goran Čvorović

Odluka je po tradiciji saopštena u čuvenom pariskom restoranu "Druan", u blizini Opere.

Nagrađeni roman, trinaesti u karijeri ovog pisca, zasnovan je na istinitom događaju iz 1949. godine. Tada je, 7. septembra, ubijena dvadesetdevetogodišnja Liza, poznata kao Luiza Kanso, jedna od najtraženijih modela umetnika s Monparnasa. Žaenada je godinama proučavao sudske spise, arhive i mesta na kojima je živela, od Bretanje do Pariza, pokušavajući da rekonstruiše njenu sudbinu i okolnosti zločina.

Posebnu inspiraciju pronašao je u detektivu Megreu, čuvenom junaku Žorža Simenona. Tokom rada pročitao je ili ponovo iščitao 74 romana o slavnom komesaru, trudeći se da primeni njegov pristup prema kome se do ubice dolazi kroz razumevanje žrtve.

Žaenada je književnu karijeru započeo 1997. romanom "Divlja kamila", nagrađenim priznanjem "Flora". U početku je pisao duhovite, delimično autobiografske romane, da bi se od 2013. okrenuo istraživanju starih kriminalnih slučajeva, zadržavajući prepoznatljiv humor, digresije i saosećanje prema svojim junacima.

U završnici izbora našli su se i Janik Enel, Silven Pridom i Klementin Meloa. Zanimljivo je da su svih četvoro finalista objavili knjige u izdavačkim kućama koje pripadaju grupaciji "Madrigal" kojom upravlja porodica Galimar. Time je ova izdavačka imperija, bez obzira na konačnu odluku žirija, unapred bila siguran pobednik.

Ovogodišnji žiri imao je devet umesto deset članova, posle smrti Didijea Dekoana u avgustu. Iako novčani iznos "Gonkura" iznosi simboličnih deset evra, njegova stvarna vrednost je ogromna, jer po pravilu donosi prodaju stotina hiljada primeraka i brojne prevode širom sveta. Dobitnici, prema tradiciji, ček od deset evra često čuvaju uramljen, kao uspomenu na jedno od najvećih književnih priznanja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.