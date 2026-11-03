Kultura

GONKUR ZA STARU MISTERIJU: Nagrađen Filip Žaenada

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Najprestižniju francusku književnu nagradu "Gonkur" ove godine dobio je pisac Filip Žaenada (62) za roman "Nepoznata žena s keja Žavel", na čak 528 stranica, u izdanju "Flamariona" posvećen misterioznom ubistvu mlade žene u posleratnom Parizu.

ГОНКУР ЗА СТАРУ МИСТЕРИЈУ: Награђен Филип Жаенада

Foto: Goran Čvorović

Odluka je po tradiciji saopštena  u čuvenom pariskom restoranu "Druan", u blizini Opere.

Nagrađeni roman, trinaesti u karijeri ovog pisca, zasnovan je na istinitom događaju iz 1949. godine. Tada je, 7. septembra, ubijena dvadesetdevetogodišnja Liza, poznata kao Luiza Kanso, jedna od najtraženijih modela umetnika s Monparnasa. Žaenada je godinama proučavao sudske spise, arhive i mesta na kojima je živela, od Bretanje do Pariza, pokušavajući da rekonstruiše njenu sudbinu i okolnosti zločina.

Posebnu inspiraciju pronašao je u detektivu Megreu, čuvenom junaku Žorža Simenona. Tokom rada pročitao je ili ponovo iščitao 74 romana o slavnom komesaru, trudeći se da primeni njegov pristup prema kome se do ubice dolazi kroz razumevanje žrtve.

Žaenada je književnu karijeru započeo 1997. romanom "Divlja kamila", nagrađenim priznanjem "Flora". U početku je pisao duhovite, delimično autobiografske romane, da bi se od 2013. okrenuo istraživanju starih kriminalnih slučajeva, zadržavajući prepoznatljiv humor, digresije i saosećanje prema svojim junacima.

U završnici izbora našli su se i Janik Enel, Silven Pridom i Klementin Meloa. Zanimljivo je da su svih četvoro finalista objavili knjige u izdavačkim kućama koje pripadaju grupaciji "Madrigal" kojom upravlja porodica Galimar. Time je ova izdavačka imperija, bez obzira na konačnu odluku žirija, unapred bila siguran pobednik.

Ovogodišnji žiri imao je devet umesto deset članova, posle smrti Didijea Dekoana u avgustu. Iako novčani iznos "Gonkura" iznosi simboličnih deset evra, njegova stvarna vrednost je ogromna, jer po pravilu donosi prodaju stotina hiljada primeraka i brojne prevode širom sveta. Dobitnici, prema tradiciji, ček od deset evra često čuvaju uramljen, kao uspomenu na jedno od najvećih književnih priznanja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Stručnjaci upozoravaju Evropu: Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!
Svet

0 0

Stručnjaci upozoravaju Evropu: "Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!"

AKO DEMOKRATE ostvare dobar rezultat na današnjim izborima za američki Kongres, mnogi evropski političari mogli bi da imaju razloga za zadovoljstvo. Ipak, takav ishod ne mora da znači bolje odnose Evrope i SAD. Naprotiv, pojedine iskusne diplomate upozoravaju da bi predsednik Donald Tramp, suočen sa protivljenjem Kongresa, mogao dodatno da pojača pritisak na evropske saveznike, piše Politiko

03. 11. 2026. u 10:51

KOLIKE SU PLATE NA RTS-U? Od direktora nadalje - prosek iznad republičkog, gotovo 2.500 zaposlenih
Društvo

0 0

KOLIKE SU PLATE NA RTS-U? Od direktora nadalje - prosek iznad republičkog, gotovo 2.500 zaposlenih

PLATE zaposlenih na Radio-televiziji Srbije već godinama privlače pažnju javnosti, posebno kada se govori o primanjima poznatih voditelja, urednika i rukovodilaca javnog servisa. Javno dostupni finansijski izveštaj RTS-a otkrivaju koliko je ova medijska kuća izdvajala za zarade svojih zaposlenih, kolika je bila prosečna plata, ali i koje su dodatne naknade i beneficije predviđene. Pojedini podaci iz prethodnih godina otkrivaju i koliko su iznosile nagrade na platu, kao i primanja generalnog direktora javnog servisa.

03. 11. 2026. u 18:17 >> 18:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)