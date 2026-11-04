CIKLUS PORTUGALSKIH FILMOVA: U Kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu tokom novembra

MREŽA kulturnih stanica, u saradnji sa Centrom za portugalski jezik – Camoes Filozofskog fakulteta Novi Sad i uz podršku Ambasade Republike Portugala u Srbiji, tokom novembra organizuje ciklus savremenog portugalskog filma u Kulturnoj stanici Svilara.

FOTO: V.VELIČKOVIĆ

Svakog četvrtka, od 19 časova, publika će imati priliku da pogleda četiri filmska ostvarenja koja kroz različite žanrove i autorske pristupe istražuju ljubav, porodične odnose, lične izbore, društvene okolnosti i granice između stvarnosti i mogućeg. Ulaz za sve projekcije je besplatan.

Ciklus počinje 5. novembra filmom „Umeće umiranja negde drugde”, u režiji Žulija Alveša. Ova komedija sa elementima drame prati Arnalda i Barbaru tokom bračnog razvoda koji se, uprkos naizgled jednostavnim okolnostima, komplikuje zbog jedne kornjače. Dok pokušavaju da pronađu rešenje za njenu sudbinu, bivši partneri ulaze u niz nesporazuma koji otvaraju pitanja o odnosima, vezanosti i onome što ostaje nakon rastanka.

U četvrtak, 12. novembra, na programu je film „Mama zna najbolje” , reditelja Nuna Roše. Tokom porodičnog okupljanja povodom očevog rođendana, Ana Luiza sluša uspomene na pokojnu majku i preispituje njen uticaj na sopstveni život. Neočekivani astrofizički događaj otvara mogućnost pristupa paralelnim univerzumima, pružajući joj priliku da zamisli drugačije izbore i neproživljene verzije svoje prošlosti. Film spaja porodičnu dramu, humor i elemente fantastike u priču o sećanju, kajanju i posledicama odluka.

„Snu – Ljubavna priča koja je promenila Portugal” u režiji Patrisije Sekejre, biće prikazan 19. novembra. Film donosi priču o ljubavi između portugalskog političara Fransiska Sa-Karneira i Snu Abekasis, danske izdavačice i osnivačice izdavačke kuće „D. Kišot”. Njihova veza, započeta 1976. godine, razvijala se uprkos porodičnim obavezama, društvenim osudama i političkim pritiscima u Portugalu koji je prolazio kroz velike promene nakon pada diktature. Ovo je priča o ljubavi koja je prkosila konvencijama i ostavila trag u portugalskoj javnosti.

Ciklus se završava 26. novembra filmom „Embargo” (2010), u režiji Antonija Fereire, zasnovanim na istoimenoj pripoveci Žozea Saramaga. Glavni junak Nuno radi u uličnoj prodaji hrane, ali sanja o uspehu koji bi mu doneo izum – skener za stopala namenjen revoluciji u industriji obuće. Dok pokušava da ostvari svoju poslovnu zamisao u vreme naftnog embarga, suočava se sa nizom neobičnih prepreka. Njegova opsednutost uspehom postepeno ga udaljava od onoga što je zaista važno, a apsurdne okolnosti u kojima se zatiče postaju metafora života koji je, poput robe pod embargom, zaustavljen.

Od intimnih porodičnih priča i ljubavi koja prkosi vremenu do duhovitih i nadrealnih situacija, ovaj filmski ciklus donosi raznovrstan pogled na savremenu portugalsku kinematografiju i njene načine da govori o univerzalnim ljudskim iskustvima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.