GLUMAČKA DIVA MIRA BANJAC DANAS PUNI 97 GODINA: Sa 19 je igrala baku od 90, a ovo je detalj iz njenog života koji malo ko zna

LEGENDARNA srpska glumica Mira Banjac slavi 97. rođendan. Jedna od najvoljenijih glumica sa ovih prostora iza sebe ima više od sedam decenija umetničkog rada, brojne pozorišne, filmske i televizijske uloge, ali i životnu priču koja je gotovo podjednako zanimljiva kao i likovi koje je tumačila.

Foto: M.M./ATAImages

Za novosadsku publiku njeno ime ima posebnu težinu, jer je veliki deo svog umetničkog puta vezala upravo za Novi Sad.

Mirjana Mira Banjac rođena je 4. novembra 1929. godine u Erdeviku. Njen životni put nije bio lak, a detinjstvo je obeležilo razdvajanje roditelja, rat i oskudica.

Otac Teodor bio je potomak srpskih iseljenika u Americi, dok je majka Olga ostala u Srbiji. Njihov brak trajao je svega nekoliko godina, a Mira je veliki deo detinjstva provela sa babom i tetkom po očevoj strani.

Drugi svetski rat ostavio je dubok trag u njenom odrastanju. Kao veoma mlada bila je deo kulturne ekipe Prve proleterske brigade, u kojoj je sa drugim mladim umetnicima učestvovala u priredbama i predstavama za vojnike i narod. Gluma je tako ušla u njen život u vremenu kada su ljudima smeh, pesma i umetnost bili preko potrebni.

Foto: Printskrin Jutjub/yugosound

Nakon rata upisala je Državnu pozorišnu školu u Novom Sadu, koju je završila u klasi profesora Jurija Ljvoviča Rakitina. Pripadala je prvoj generaciji glumaca te škole, a profesionalni put započela je u Gradskom pozorištu u Sremskoj Mitrovici.

Usledile su dve godine u Banjaluci, a potom i dugogodišnji angažman u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, gde je provela značajan deo svoje karijere. Godine 1970. prešla je u Beograd i postala članica čuvenog "Ateljea 212", na čijoj je sceni ostvarila neke od svojih najznačajnijih pozorišnih uloga.

Imala je 19 godina kad je dobila ulogu devedesetogodišnje bake

Jedna zanimljiva epizoda iz početka njene karijere pokazuje koliko je još kao veoma mlada glumica bila spremna da prihvati zahtevne zadatke.

Kada je imala samo 19 godina, u predstavi "Šuma" dobila je ulogu devedesetogodišnje bake. Njen profesor Rakitin poslao joj je tada pismo u kojem joj je poručio da je dobro što je dobila tu ulogu, iako to, kako je napisao, neće biti lako, ali će za nju biti dragoceno iskustvo.

Mira se godinama kasnije prisećala tog detalja, a upravo je od svog profesora naučila koliko su važne i epizodne uloge. Rakitin je studentima govorio da onaj ko ne ume da odigra malu ulogu neće znati ni veliku.

I danas, posle više od sedam decenija umetničkog rada, Mira Banjac vodi računa o tome šta će ostati iza njenog stvaralaštva. Osnovala je Fondaciju "Mira Banjac", sa željom da njena umetnička zaostavština bude sačuvana i dostupna budućim generacijama.

(Dnevnik)

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