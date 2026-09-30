Kultura

JUBILARNO 100. IZVOĐENJE PREDSTAVE "AKADEMIJA SMEHA"

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30. 09. 2026. u 14:35

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JUBILARNO 100. izvođenje predstave "Akademija smeha" biće održano 4. oktobra u 20.30 časova na sceni "Petar Kralj" Ateljea 212. Komad savremenog japanskog dramskog pisca Kokija Mitanija, u režiji Milice Kralj, već je osvojio publiku, a stoto izvođenje predstavlja značajan jubilej za predstavu koja na duhovit i inteligentan način govori o slobodi, cenzuri i moći smeha.

ЈУБИЛАРНО 100. ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ АКАДЕМИЈА СМЕХА

Foto: Boško Đorđević

"Akademija smeha" (Warai no Daigaku) smeštena je u Japan na početku Drugog svetskog rata, u vreme kada je vlast uvela pozorišnu cenzuru i pažljivo nadzirala sve što se izvodi na scenama. U središtu priče nalazi se susret pozorišnog cenzora i dramskog pisca, dvojice ljudi naizgled suprotstavljenih stavova, ali povezanih zajedničkom potrebom da pronađu granicu između onoga što je dozvoljeno i onoga čemu je mesto na pozorišnoj sceni.

Foto: Boško Đorđević

Mitani kroz duhovite, dinamične i naizgled jednostavne situacije otvara složena pitanja: koliko je sloboda govora zaista slobodna, gde počinje cenzura i da li je smeh moguć i onda kada se društvo nalazi u kriznim vremenima?

Prevod sa japanskog Darko Nedeljković,rediteljka Milica Kralj,scenografkinja Milica Bajić Đurov, kostimografkinja Selena Orb,kompozitorka Janja Lončar.

Foto: Boško Đorđević

Igraju: Goran Jevtić i Uroš jakovljević.

Posle 99 izvođenja, smeh se vraća na scenu, po stoti put.

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