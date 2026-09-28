Kultura

IZMEĐU SLIKE I STIHA: Kada se poezija pesnikinje Ane Ilić preseli na platno slikarke Jane Janjić (FOTO)

Dušan Cakić

28. 09. 2026. u 19:00

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U PROSTORU Teatra „Vuk“ u Beogradu, a u organizaciji Udruženja „Hančani u Beogradu“, u subotu uveče održano je posebno umetničko veče koje je na jednom mestu okupilo poeziju, književnost, glumu, muziku i slikarstvo.

ИЗМЕЂУ СЛИКЕ И СТИХА: Када се поезија песникиње Ане Илић пресели на платно сликарке Јане Јањић (ФОТО)

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Program pod nazivom „Između slike i stiha“ bio je posvećen književnom stvaralaštvu Ane Ilić i likovnom stvaralaštvu mlade slikarke Jane Janjić. Veče je počelo predstavljanjem celokupnog književnog opusa Ane Ilić, jedne od najpoznatijih savremenih književnih autorki koje Srbija ima.

Publika je imala priliku da čuje stihove iz nekoliko njenih pesama, kao i odlomke iz autobiografskog romana na kojem autorka trenutno radi.

Posebnu emociju interpretacijama Aninih tekstova uneo je poznati glumac Jovan Veljković, koji je publici približilo svet autorkine poezije i proze. O njenom književnom putu i mestu koje njena poezija zauzima u savremenom književnom izrazu govorio je književnik i satiričar Miodrag Stošić.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Program je vodila novinarka i voditeljka Vesna Milanović, dok je muzički deo večeri na gitari upotpunio Mihailo Vasiljević, dajući celokupnom programu dodatnu toplinu i intimnost.

Ana Ilić autorka je pet zbirki poezije: „Pod svetlom istine“, „One zvezdane oči“, „Utrnule reči“, „Snoviđenje“ i „Oporavljam se od Hegela“.

Njeno stvaralaštvo karakterišu lični ton, emotivnost i promišljanje o čoveku, njegovim unutrašnjim svetovima i životnim borbama.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Nakon sjajnog poetskog dela večeri, pažnja publike usmerena je ka likovnim radovima mlade slikarke Jane Janjić, koja je svoju umetničku inspiraciju pronašla upravo u Aninoj poeziji. Četiri pesme pretočila je u slike, gradeći na platnu svoj lični doživljaj stihova. Tako je nastala svojevrsna umetnička komunikacija između dve autorke: između napisanog i naslikanog, između reči i boje.

Upravo je taj spoj i dao posebnost celoj večeri. Poezija Ane Ilić nije ostala samo u prostoru stiha, već je dobila novi vizuelni život kroz slikarsku interpretaciju Jane Janjić.

Njene slike nisu samo ilustracija pesama, već lični umetnički odgovor na emociju, atmosferu i misao koju stihovi nose.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Za Janu Janjić ovo je treća samostalna izložba i to samo godinu dana nakon što je diplomirala na Fakultetu umetnosti u Nišu, što govori o njenoj posvećenosti umetnosti i snažnoj potrebi da svoj stvaralački izraz kontinuirano razvija i predstavlja publici.
Posebnu simboliku ovom susretu dve umetnice daje i činjenica da su Ana Ilić i Jana Janjić rođene u Vladičinom Hanu.

Njihovo stvaralaštvo tako na jedan lep i neposredan način povezuje jug Srbije sa beogradskom kulturnom scenom, potvrđujući da iz malih sredina dolaze umetnici čiji rad ima snagu da pronađe put do šire publike.

Veče „Između slike i stiha“ bilo je više od književne večeri i likovne izložbe. Bio je to susret različitih umetničkih izraza, ali i susret ljudi okupljenih oko zajedničke ljubavi prema umetnosti, književnosti i rodnom gradu.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

A između slike i stiha, te večeri, ostalo je upravo ono najvažnije, emocija koja povezuje umetnike i publiku.

 

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