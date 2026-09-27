OBELEŽENO 200 GODINA OD ROĐENJA NENADOVIĆA Selaković: Podići ćemo mu spomenik u Valjevu (FOTO)
IZLOŽBOM "Šumadijski Evropljanin - Ljubomir P. Nenadović" obeleženo je u Brankovini kod Valjeva 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića, u organizaciji Ministarstva kulture i valjevske Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović", a ministar kulture u tehničkom mandatu, Nikola Selaković, najavio je da će povodom važnog jubileja Valjevo dobiti i spomenik Čika Ljubi Nenadoviću.
Selaković je u valjevskoj Gradskoj galeriji otvorio0 izložbu koju prati i istoimeni katalog, saopštilo je Ministarstvo kulture.
- Dva veka od rođenja Ljubomira Nenadovića ne podsećaju nas samo na istoriju, već nam vraćaju veru u snagu naše sopstvene kulture. Ministarstvo kulture Republike Srbije sa posebnim ponosom stalo je iza ovog programa, čvrsto verujući da Čika Ljubin duh i danas živi u svakome ko teži znanju, slobodi i napretku svoje zemlje - rekao je Selaković.
Prema njegovim rečima ova izložba, koju prati i istoimeni katalog, jeste živa iskra i putokaz, odnosno dokaz da srpska reč i srpsko ime imaju svoje veliko dostojanstveno mesto u porodici evropskih naroda.
- Obeležavajući dve stotine godina od rođenja Ljubomira P. Nenadovića slavimo viziju Srbije koja je u svet odlazila uzdignuta čela, da uči i da saznaje, uvek spremna da se vrati svome domu i svome rodu. Valjevski kraj je oduvek davao ljude snažnog karaktera i britkog uma, a Čika Ljuba je upravo simbol te duhovne otvorenosti - rekao je Selaković.
Kako je Selaković ocenio, naziv izložbe "Šumadijski Evropljanin" precizno opisuje ličnost Čika Ljube Nenadovića koji je razgovarao sa Evropom gospodstveno, bez kompleksa, u pravom smislu reči - srpski i dokazao da čovek može biti građanin sveta, a da ni za pedalj ne zaboravi sopstveno poreklo.
- Pamtimo ga kao redak spoj, čoveka duboko vezanog za zavičaj i herojsku ustaničku državotvornu porodicu Nenadovića, a istovremeno potpuno otvorenog za svet. Razgovarao je sa Evropom gospodstveno, bez kompleksa, u pravom smislu reči - srpski i dokazao da čovek može biti građanin sveta, a da ni za pedalj ne zaboravi sopstveno poreklo. Kroz svoje putopise Čika Ljuba je približio srpskom čitaocu daleke gradove,kulture i predele, učeći nas da tuđe vrednosti poštujemo, a da svoje čuvamo - poručio je Selaković.
On je podsetio da je izložbena postavka rezultat izuzetne saradnje ustanova kulture - Državnog arhiva Srbije, Arhiva Republike Srpske, Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu i Gradske galerije u Valjevu, koje su zajedničkim radom pokazale da su velike ličnosti blago koje spaja čitav srpski kulturni prostor.
Selaković je rekao da ova mreža srpskih kulturnih centara jasno govori koliko je Nenadovićev uticaj bio i ostao veliki, prelazeći i tadašnje i sadašnje državne granice.
Centralna proslava "Putevima kulture i rodoljuba - Ljubomir Ljuba Nenadović 1826-2026" povodom jubileja održana je u porti Crkve Svetih Arhangela u Brankovini uz prigodan program beogradskog Narodnog pozorišta.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: OPELO I SAHRANA OLIVERE KATARINE: Nikola Selaković doneo veliki venac
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
JESEN U ZNAKU SRPSKE KULTURE: Bogat program Meseca srpske kulture u Češkoj
27. 09. 2026. u 10:02
ZA BIBLIOTEKU 13 MILIONA: Ministar Selaković u Požegi
09. 07. 2026. u 11:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)