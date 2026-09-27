Kultura

OBELEŽENO 200 GODINA OD ROĐENJA NENADOVIĆA Selaković: Podići ćemo mu spomenik u Valjevu (FOTO)

T.J.

27. 09. 2026. u 10:55

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IZLOŽBOM "Šumadijski Evropljanin - Ljubomir P. Nenadović" obeleženo je u Brankovini kod Valjeva 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića, u organizaciji Ministarstva kulture i valjevske Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović", a ministar kulture u tehničkom mandatu, Nikola Selaković, najavio je da će povodom važnog jubileja Valjevo dobiti i spomenik Čika Ljubi Nenadoviću.

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Foto: Ministarstvo kulture

Selaković je u valjevskoj Gradskoj galeriji otvorio0 izložbu koju prati i istoimeni katalog, saopštilo je Ministarstvo kulture.

- Dva veka od rođenja Ljubomira Nenadovića ne podsećaju nas samo na istoriju, već nam vraćaju veru u snagu naše sopstvene kulture. Ministarstvo kulture Republike Srbije sa posebnim ponosom stalo je iza ovog programa, čvrsto verujući da Čika Ljubin duh i danas živi u svakome ko teži znanju, slobodi i napretku svoje zemlje - rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo kulture

Prema njegovim rečima ova izložba, koju prati i istoimeni katalog, jeste živa iskra i putokaz, odnosno dokaz da srpska reč i srpsko ime imaju svoje veliko dostojanstveno mesto u porodici evropskih naroda.

- Obeležavajući dve stotine godina od rođenja Ljubomira P. Nenadovića slavimo viziju Srbije koja je u svet odlazila uzdignuta čela, da uči i da saznaje, uvek spremna da se vrati svome domu i svome rodu. Valjevski kraj je oduvek davao ljude snažnog karaktera i britkog uma, a Čika Ljuba je upravo simbol te duhovne otvorenosti - rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo kulture

Kako je Selaković ocenio, naziv izložbe "Šumadijski Evropljanin" precizno opisuje ličnost Čika Ljube Nenadovića koji je razgovarao sa Evropom gospodstveno, bez kompleksa, u pravom smislu reči - srpski i dokazao da čovek može biti građanin sveta, a da ni za pedalj ne zaboravi sopstveno poreklo.

- Pamtimo ga kao redak spoj, čoveka duboko vezanog za zavičaj i herojsku ustaničku državotvornu porodicu Nenadovića, a istovremeno potpuno otvorenog za svet. Razgovarao je sa Evropom gospodstveno, bez kompleksa, u pravom smislu reči - srpski i dokazao da čovek može biti građanin sveta, a da ni za pedalj ne zaboravi sopstveno poreklo. Kroz svoje putopise Čika Ljuba je približio srpskom čitaocu daleke gradove,kulture i predele, učeći nas da tuđe vrednosti poštujemo, a da svoje čuvamo - poručio je Selaković.

Foto: Ministarstvo kulture

On je podsetio da je izložbena postavka rezultat izuzetne saradnje ustanova kulture - Državnog arhiva Srbije, Arhiva Republike Srpske, Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu i Gradske galerije u Valjevu, koje su zajedničkim radom pokazale da su velike ličnosti blago koje spaja čitav srpski kulturni prostor.

Foto: Ministarstvo kulture

Selaković je rekao da ova mreža srpskih kulturnih centara jasno govori koliko je Nenadovićev uticaj bio i ostao veliki, prelazeći i tadašnje i sadašnje državne granice.

Foto: Ministarstvo kulture

Centralna proslava "Putevima kulture i rodoljuba - Ljubomir Ljuba Nenadović 1826-2026" povodom jubileja održana je u porti Crkve Svetih Arhangela u Brankovini uz prigodan program beogradskog Narodnog pozorišta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: OPELO I SAHRANA OLIVERE KATARINE: Nikola Selaković doneo veliki venac

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