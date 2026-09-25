AUTORSKI TEKST BOŽIDARA ZEČEVIĆA ZA "NOVOSTI": Poslednji pokušaj da se sakrije Jasenovac

KOLIKO je film moćna, planetarna stvar pokazuju događaji uoči premijere filma "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)" Lordana Zafranovića, zakazane za 2. oktobar ove godine, koji izlaze iz okvira uobičajenih skandala u filmskoj industriji i u potpunosti otkrivaju konce jedne besramne političke zavere u cilju marginalizacije i omalovažavanja ovog filma ali i celog genocida nad Srbima u NDH 1941-1945.

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Ne samo što su hrvatske službe zabranile svim zagrebačkim glumcima koji igraju u ovom filmu da se pojave na svečanoj premijeri u beogradskom Sava centru i organizovale hajku pretnji i zastrašivanja "bacanjem u jamu" ako dođu u Beograd i poklone se publici posle velikog i plementitog posla koji su obavili u Zafranovićevom filmu (neki od njih javili su mu se lično i molili ga da se ne ljuti ako ne dođu jer im je glava u torbi), nego su upotrebili sve društvene mreže i stotine navodnih ljubitelja filma (koji isti još nisu ni videli!) da traže zvanični izgon ovih glumaca iz Hrvatske. Jedan piše: "Da je ovo normalna država već bi dobili izgon" uz bezbroj ličnih uvreda glumcima. "Srpsko zlo se opet sprema na agresiju, a ti navodni Hrvati trebaju završiti onako po partizanski, u jamu", poziva na ubistvo jedan od učesnika "domoljubne" rasprave, kao da je "jama" bila partizanski specijalitet, dok drugi sipaju salve uvreda na račun "zloglasnog falsifikatora hrvatske istorije", koji "skuplja jeftine političke poene" u Srbiji.

"Glumci zasad ne žele javno govoriti o tome, da ne bi pogoršali situaciju i život i aranžmane u Hrvatskoj, ali neće doći u Beograd na premijeru. A na društvenim mrežama se prozivaju Leon Lučev i Rene Bitorajac "zbog saradnje sa autoritarnim režimom Aleksandra Vučića u Srbiji i učešća u njegovoj izbornoj kampanji, kojoj služi i premijera ovog filma".

To je teza koja stoji u pozadini beogradskih saveznika iz redova glumaca u ovom filmu koji se već organizuju za podršku i "solidarnost" sa kolegama iz Zagreba koji neće doći na premijeru. Kroz njihove grupe već kola poziv na bojkot premijere o kojoj se trenutno izjašnjavaju glumci i to u kontekstu ovdašnjih političkih prilika, međusobnih političkih ratova glumačkih klanova već viđenih u Nišu i drugde, te izbora u Srbiji koji predstoje.

Tako se jedna od nosilaca male uloge u "Zlatnom rezu 42" u pismu upućenom Zafranoviću prenemaže u brizi za zlehudu sudbinu sve dece u ratu, "i naše i njihove" i kao pita se: "Da li umetnik koji otvori ovakvu političku temu može da ostane slobodan ako iza njegovog dela stanu ljudi koji predstavljaju aktuelnu političku vlast? I možda najteže pitanje od svih: može li umetnost koja govori o zlu ostati univerzalna ako njeno značenje počnu da određuju oni koji danas imaju političku moć?" Na to "najteže pitanje", glumica dodaje i sasvim jasan politički stav: "A šta se događa onda kad iza tog istog filma stane predsednik Republike Srpske, a zatim i predsednik Republike Srbije?".

Dakle, tu smo. Nije više važan film. To je pitanje oko koga će se ujediniti "glumci protiv vlasti" poznati nam iz višemesečnog političkog nadmetanja u blokadama, sa "krvavim rukama". Evo ih gde ponovo traže priliku za novi atak na državu Srbiju, koja je konačno stala iza ovog dela, gde je, usput rečeno, morala biti od samog početka Lordanove kalvarije sa zabranama, nameštaljkama, uskraćivanjem fondova i infernu koji traje oko "Djece Kozare" već više od četiri decenije. Fantom Jasenovca sada već postaje udarna pesnica "blokadne kuharice" koja priprema novi javni politički skandal u duhu jugotitoističke matrice glumačkih blokadera i njihovih nalogodavaca izvan zemlje. Kao pita glumičica svog reditelja na kraju njene neuke i drske provokacije: "Šta želiš da 'Djeca Kozare' budu kad prođe ova politička stvarnost? Da li želiš da ostanu film jednog vremena, jedne politike i jednog trenutka? Ili želiš jednog dana, kada više ne bude ni ovih predsednika, ni ovih granica, ni ovih dnevnih sukoba, da neko pogleda na tu decu i samo kaže: 'Ovo su bila deca?. Dakle, kad više ne bude Srbije, njenih milionskih žrtava, kad više ne bude ni njenih granica niti njenih ustanova. Kad mi dođemo na vlast. I kada se senka Jasenovca vrati tamo gde joj je mesto: u zaborav i ništavilo. I kada tebe vratimo tamo gde spadaš: u Zagreb, da odgovaraš.

I glumci su, dakle, među onima koji guraju jedno svetsko filmsko remek-delo u kontekst sasvim tuđ i stran dnevnopolitičkoj kloaki svakojakih splačina u borbi za vlast. A ponavljam da je reč o jednom velikom umetničkom činu u koji je utkano celokupno lično, etičko i profesionalno iskustvo najvećeg živog - hrvatskog - filmskog reditelja. On želi da otkrije ogromnu pukotinu Jasenovca u svojoj duši, a onda i u podnebesju "civilizovanog" Zapada, koji je izmislio koncentracione logore, genocide i žrtvovao milione nevinih sumanutim idejama nacizma, koji i danas divlja u europskom frontu protiv Boga i čovečanstva, pri čemu su prednjačile (i danas prednjače) hrvatske ustaše sa dubokim korenima u ubilačkom ludilu. Neće moći. Kasno je, gospodo. Nećete više sakrivati Jasenovac. Džaba vam pretnje, zabrane i škandali. Film je napravljen i porodiće za koji dan ovu ogromnu fresku zla koje se ponovo nadvija nad celim svetom.

Film je veći od svega i može pokrenuti jednu grandioznu katarzu.

To, svojim rečima, kaže i druga jedna glumica (sa većom ulogom u ovom filmu) na istoj mreži: "Drage kolege, ovaj film je veći od nas i naše male odluke, veći od Festa i od političkog opredeljenja. Moje se jasno zna. Stoga iz velikog poštovanja prema Lordanu i žrtvama ja sigurno idem na premijeru. Ne mislim da iko može da me iskoristi za bilo šta. Solidarnost jedino osećam u ovom trenutku prema Lordanu i prema publici koja je bez daha gledala film od četiri sata i kojoj želim da se poklonim". Koliko da se zna šta zaista znači solidarnost u prevarnom filmskom svetu. Pogotovu beogradskom, koji još ne prestaje da preti Zafranovićevom filmu.