Kultura

JESEN U ZNAKU SRPSKE KULTURE: Bogat program Meseca srpske kulture u Češkoj

T.J.

27. 09. 2026. u 10:02

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I OVEgodine će jesen u Češkoj biti obeležena brojnim aktivnostima srpske zajednice, koje, ne samo što čine lep razlog za okupljanje Srba i način negovanja srpskog nacionalnog duha, već na najlepši način i drugima predstavljaju vrednosti i lepotu naše kulture.

ЈЕСЕН У ЗНАКУ СРПСКЕ КУЛТУРЕ: Богат програм Месеца српске културе у Чешкој

Foto: Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Savez srpskih udruženja, u saradnji i uz veliku pomoć Ambasade Republike Srbije u Pragu, kao i Počasnog konzulata Republike Srbije u Brnu, organizuje Mesec srpske kulture, koji će svečano biti otvoren danas, 27. septembra, koncertom operske dive Jadranke Jovanović i vokalnog umetnika Dušana Svilara, na Akademiji scenskih umetnosti u Pragu.

Foto: Savez Srba u Češkoj

Sam početak oktobra rezervisan je za likovnu umetnost, ali i predstavljanje srpskih vinarija i destilerija. 2. oktobra, u galeriji "Original", u samom centru Praga, biće otvorena izložba slika Steva Bajalice, pod nazivom "Hvatač snova".

Već sutradan, 3. oktobra, posetioci će, u salonima barokne Kajzerštenske palate, moći da degustiraju srpska vina i rakije, što im omogućava Akademija vinskog turizma iz Srbije, putem ekskluzivne platforme "Serbian Wine Fest".

Predstava Zvezdara Teatra, "Knjiga o Milutinu – deo prvi", prema romanu Danka Popovića, a u režiji i adaptaciji Egona Savina, srpska publika u Češkoj imaće priliku da pogleda u dva grada.12. oktobra u Pragu (Divadlo Komedie) i 13. oktobra u Brnu (Divadlo Radost), gledaoce će, kroz snažnu ispovest šumadijskog seljaka i domaćina, provesti maestralni Nenad Jezdić.

Ova sada već kultna predstava, antiratna monodrama, koju gledaoci ispraćaju dugim aplauzima i suzama, prati sudbinu Milutina, koji kroz svoju iskrenu priču preispituje smisao ratova, stradanja, patriotizam i sudbinu srpskog seljaka i malog čoveka.

Foto: https://svazsrbskychspolku.cz/

Srpsko-češko udruženje ”Beseda Petrovaradin” će 16. oktobra prikazati izložbu "Česi u srpskoj pravoslavnoj crkvi", koja prati dvojezičnu publikaciju na istu temu. Govoriće prof. dr Jože Sivaček i otac Jovan Milanović, rektor Bogoslovije Sveti Arsenije Sremac iz Sremskih Karlovaca. U umetničkom delu programa nastupiće učenici bogoslovije.

Sam kraj manifestacije obeležiće 24. oktobra svojim nastupom istaknuta operska umetnica Gabrijela Ubavić, u prostoru kulturno-istorijskog kompleksa "Klementinum".

Foto: Savez Srba u Češkoj

Mesec srpske kulture u Češkoj je prostor susreta, dijaloga i povezivanja, ne samo Srba, već i naroda. Kroz umetnost i tradiciju, ova manifestacija gradi mostove koji ostaju i nakon što se program završi. Kultura nije samo način da sačuvamo ono što jesmo, već i najlepši način da se približimo drugima.

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