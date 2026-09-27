JESEN U ZNAKU SRPSKE KULTURE: Bogat program Meseca srpske kulture u Češkoj
I OVEgodine će jesen u Češkoj biti obeležena brojnim aktivnostima srpske zajednice, koje, ne samo što čine lep razlog za okupljanje Srba i način negovanja srpskog nacionalnog duha, već na najlepši način i drugima predstavljaju vrednosti i lepotu naše kulture.
Savez srpskih udruženja, u saradnji i uz veliku pomoć Ambasade Republike Srbije u Pragu, kao i Počasnog konzulata Republike Srbije u Brnu, organizuje Mesec srpske kulture, koji će svečano biti otvoren danas, 27. septembra, koncertom operske dive Jadranke Jovanović i vokalnog umetnika Dušana Svilara, na Akademiji scenskih umetnosti u Pragu.
Sam početak oktobra rezervisan je za likovnu umetnost, ali i predstavljanje srpskih vinarija i destilerija. 2. oktobra, u galeriji "Original", u samom centru Praga, biće otvorena izložba slika Steva Bajalice, pod nazivom "Hvatač snova".
Već sutradan, 3. oktobra, posetioci će, u salonima barokne Kajzerštenske palate, moći da degustiraju srpska vina i rakije, što im omogućava Akademija vinskog turizma iz Srbije, putem ekskluzivne platforme "Serbian Wine Fest".
Predstava Zvezdara Teatra, "Knjiga o Milutinu – deo prvi", prema romanu Danka Popovića, a u režiji i adaptaciji Egona Savina, srpska publika u Češkoj imaće priliku da pogleda u dva grada.12. oktobra u Pragu (Divadlo Komedie) i 13. oktobra u Brnu (Divadlo Radost), gledaoce će, kroz snažnu ispovest šumadijskog seljaka i domaćina, provesti maestralni Nenad Jezdić.
Ova sada već kultna predstava, antiratna monodrama, koju gledaoci ispraćaju dugim aplauzima i suzama, prati sudbinu Milutina, koji kroz svoju iskrenu priču preispituje smisao ratova, stradanja, patriotizam i sudbinu srpskog seljaka i malog čoveka.
Srpsko-češko udruženje ”Beseda Petrovaradin” će 16. oktobra prikazati izložbu "Česi u srpskoj pravoslavnoj crkvi", koja prati dvojezičnu publikaciju na istu temu. Govoriće prof. dr Jože Sivaček i otac Jovan Milanović, rektor Bogoslovije Sveti Arsenije Sremac iz Sremskih Karlovaca. U umetničkom delu programa nastupiće učenici bogoslovije.
Sam kraj manifestacije obeležiće 24. oktobra svojim nastupom istaknuta operska umetnica Gabrijela Ubavić, u prostoru kulturno-istorijskog kompleksa "Klementinum".
Mesec srpske kulture u Češkoj je prostor susreta, dijaloga i povezivanja, ne samo Srba, već i naroda. Kroz umetnost i tradiciju, ova manifestacija gradi mostove koji ostaju i nakon što se program završi. Kultura nije samo način da sačuvamo ono što jesmo, već i najlepši način da se približimo drugima.
BONUS VIDEO: SRBI IZ BEČA KRENULI KA BEOGRADU: Danas nas srce vodi u otadžbinu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)