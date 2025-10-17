MAESTRO KARLO PONTI, ZA "NOVOSTI", UOČI NASTUPA SA BEOGRADSKOM FILHARMONIJOM NA OTVARANJU BEMUS-a: Muzika spaja ljude

PRED Beogradsku filharmoniju, na večerašnjem svečanom otvaranju 57. Bemusa, u zdanju Zadužbine Ilije M. Kolarca, staće dirigent Karlo Ponti. Na programu su veliki italijanski kompozitori: Đakomo Pučini, sa "Simfonijskim preludijumom", i Nino Rota, sa dve kompozicije - "Divertimento končertante za kontrabas i gudače" i svita iz baleta "La strada".

A solista je mladi Beograđanin, Strahinja Mitrović, prvi kontrabasista koji je dobio svestki prestižnu nagradu Guildhall School of Music and Drama Gold Medal, koji će debitovati na Bemusu na instrumentu iz 1750. godine, čuvenog, takođe italijanskog, graditelja Albanija. Ovaj koncert, svojim repertoarom spojiće i dve velike tradicije, kojima se Italija ponosi - klasičnu muziku i film. A otelotvorenje tog spoja je i umetnik pod čijom palicom će teći ovo muzičko putovanje.

Dirigent sa značajnom internacionalnom karijerom i velikim brojem priznanja Karlo Ponti, obrazovan na Dirigentskom institutu u Konektikatu kod Harolda Fabermana i u Los Anđelesu kod Andreja Borenka, Mehlija i Zubina Mehte, a potom i na Muzičkoj akademiji u Beču kod Leopolda Hagera, istovremeno je potomak i jedne od najčuvenijih, ne samo italijanskih već i svetskih filmskih porodica. Jer, istoriju kinematografije stvarali su ravnopravno njegov otac Karlo Ponti, čije ime nosi, kao producent nekih od najslavnijih filmova neorealizma, ali i majka, neponovljiva diva velikog ekrana - Sofija Loren.

U razgovoru za "Večernje novosti" Karlo Ponti, koji izborom svoje profesije pripada muzici, a svojim rođenjem je neodvojiv od filma, na pitanje, prema kojem od ova dva sveta, oseća veću pripadnost, odgovara:

- Ponosan sam jer sam jedini orkestarski dirigent koga poznajem, čiji su roditelji ostavili tako legendaran trag u svetu filma. Tako je prirodno, ali i za mene veoma uzbudljivo, da sam u jedinstvenoj, privilegovanoj poziciji da publici mogu da predočim lepotu muzike italijanskog filma. U ovom konkretnom slučaju značajnog kompozitora Nino Rota, čija su ostala dela, nažalost, veoma često zapostavljana.

o Na programu koncerta je muzika iz filma "La strada" za koji je vaš otac, kao producent dobio svoju prvu nagradu Oskar. Šta ste o Roti i reditelju Federiku Feliniju naučili u svojoj kući, a šta tokom formalnog obrazovanja? Kako ste to proželi i koliko vam je, taj privatni momenat, bitan u interpretaciji ove kompozicije?

- Moj otac je bio izrazito zadovoljan što je producirao "La stradu", a posebno zbog krativne saradnje koju je u radu na tom ostvarenju imao sa Felinijem, kao rediteljem, i Rotom, kao kompozitorom. Stalno je napominjao koliko je bio impresioniran tim filmom, i posebno dirnut muzikom koja se u njemu pojavljuje. Upravo zato smatram izuzetnom povlasticom to što upravo tu muziku mogu da podelim sa publikom na svojim nastupima.

o Da li je bilo veliko opterećenje rasti i sazrevati u jednoj tako poznatoj porodici, i koliko je to uticalo na vaš izbor muzike, kao životnog opredeljenja? Ko vas je u tome više podržao, otac ili majka?

- Oba moja roditelja su oduvek podržavala moj profesionalni put, kao i moju sklonost prema muzici. Ali, ipak, moj otac je bio taj koji mi je predložio da sviranje klavira zamenim dirigovanjem. Za njega je dirigovanje bila profesija koja ga je fascinirala i inspirisala.

o Veliki dirigent Zubin Mehta preporučio je saradnju sa Beogradskom filharmonijom. Da li je podelio sa vama svoja iskustva sa našim muzičarima?

- Mastro Mehta je oduševljen Beogradskom filharmonijom, i veoma sam počastvovan i ushićen što ću sarađivati sa tako sjajnim muzičarima, ali organizacionim timom koji priprema ovaj nastup.

o Da bi se stvarala muzika, pored talenta, neophodni su i naporan rad, obrazovanje, senzibilnost, strpljenje, inovativnost, instinkt... Prema vašem mišljenju, koji od ovih kvaliteta je najvažniji za uspešnog muzičara? Ili je to nešto sasvim drugo?

- Trebalo bi da ima sve pobrojano! Dodatno, posebno za dirigente, veoma je važno da imaju viziju svoje interpretacije, kao i mogućnost da to tumačenje, jasno podele sa muzičarima, kao i sa publikom.

Od Moskve do Los Anđelesa ROĐEN u Ženevi 1968. godine, u braku slavnog filmskog producenta i filmske zvezde, Karlo Ponti je i stariji brat filmskom reditelju Eduardu Pontiju. Čak 18 godina bio je dirigent-saradnik Ruskog nacionalnog orkestra u Moskvi. Bio je direktor i šef dirigent Simfonijskog orkestra San Bernandina, a na zapadnoj obali SAD, osnovao je Losanđeleski orkestar virtuoza, sa kojim je ušao u 11. koncertnu sezonu. Iz braka sa mađarskom violinistkinjom Andreom Mesaroš ima dvoje dece. Ponovo se oženio minulog jula, sa Gruzinkom Marijam Šarmanašvili. Prema pisanjima nekih medija, posle venčanja je prihvatio pravoslavlje, ali dirigent to nigde nije potvrdio.

o Od Moskve do Los Anđelesa, postizali ste uspehe radeći sa različitim orkestrima, ljudima, narodima... U sadašnjem turbulentnom svetu da li muzika još ima tu snagu da povezuje, ili je sve više "zagađena" politikom, koja to otežava?

- Izuzetno mi je drago što kao muzičar mogu da zastupam upravo umetničku formu koja ne poznaje nikakve granice i služi se univerzalnim jezikom koji uspeva da prevaziđe sve ostalo. Na koncertima muzika zbližava ljude, u miru i zajedništvu.