Kultura

PRVI PUT "IGRA ISTINE": Priča o istini i prividima U Srpskom kulturnom centru u Modriči

Vukica STRUGAR

22. 08. 2025. u 12:55

PREMIJERNO izvođenje predstave "Igra istine" (po tekstu pisca Vahida Durakovića i u režiji Predraga Erletića) najavljeno je za 29. avgust u Srpskom kulturnom centru u Modriči.

ПРВИ ПУТ ИГРА ИСТИНЕ: Прича о истини и привидима У Српском културном центру у Модричи

foto promo

Kako se navodi, komad "Igra istine" precizno otvara prostore između onoga što mislimo i onoga što kažemo, između istine i onoga što bismo voleli da jeste: to je tekst koji ne nudi laka rešenja, već nas tera da zastanemo i zapitamo se - da li smo spremni da podnesemo istinu ili biramo da živimo u prividima.

U glumačkom ansamblu su Đokan Ilić, Boris Nenić, Stefan Jovičić i Miodrag Jović.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!

ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!