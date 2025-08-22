PRVI PUT "IGRA ISTINE": Priča o istini i prividima U Srpskom kulturnom centru u Modriči
PREMIJERNO izvođenje predstave "Igra istine" (po tekstu pisca Vahida Durakovića i u režiji Predraga Erletića) najavljeno je za 29. avgust u Srpskom kulturnom centru u Modriči.
Kako se navodi, komad "Igra istine" precizno otvara prostore između onoga što mislimo i onoga što kažemo, između istine i onoga što bismo voleli da jeste: to je tekst koji ne nudi laka rešenja, već nas tera da zastanemo i zapitamo se - da li smo spremni da podnesemo istinu ili biramo da živimo u prividima.
U glumačkom ansamblu su Đokan Ilić, Boris Nenić, Stefan Jovičić i Miodrag Jović.
