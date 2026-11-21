PUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U BEOGRADU: Čak 142 intervencije tokom noći - tri osobe povređene u dve saobraćajne nesreće
TRI osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile u toku noći, rečeno je jutros Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 142 intervencije od kojih je 14 obavljeno na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
(Tanjug)
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