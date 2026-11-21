OGNjEN Dabetić osuđen je danas prvostepeno u Višem sudu u Beogradu na 14 godina zatvora za ubistvo tranvestita Noe Milivojev 17. juna 2023. godine sa kojom je prethodno bio u emotivnoj vezi.

D. Milovanović

Sud je naveo da je kriv što je Nou ubio u iznajmljenom stanu u centru Beograda u kojem je živeo, tako što je udavio oštećenu, koja ga je napala. Telo je zatim vukao po podu i niz stepenice do kupatila, gde ga je raskomadao i stavio u hemikalije u pvc kante.

Dabetiću je produžen pritvor do pravosnažnosti presude da ne ponovi delo. Sudija Olivera Đurić je navela da je komisija veštaka rekla da je Dabetiću potrebno psihijatrijsko lečenje i da postoji opasnost od ponavljanja dela ukoliko se na slobodi ne bude lečio.

Ognjen Dabetić je bio optužen za teško ubistvo, ali je osuđen za takozvano obično ubistvo, za koje je predviđena kazna od 5 do 15 godina zatvora. Kako je sudija Đurić objasnila nema dokaza da je Nou ubio iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti, što su obeležja teškog ubistva.

ŽALBE U NAJAVI VIŠE javno tužilaštvo najavilo je da će uložiti žalbu i tražiti preinačenje presude i u pogledu kvalifikacije krivičnog dela i u pogledu visine kazne. Žalbu je najavio i branilac, jer smatraju da je Dabetić Nou ubio u nužnoj odbrani ili da je u potanju ubistvo na mah.

- Nije dokazano ni da je ubistvo počinio na podmukao način. Optužen je da je nakon raskida obnovio kontakt sa oštećenom, seksualno je maltretirao, pozvao tog dana da dođe i ubio. Svedok Marko Pavlović Noin prijatelj rekao je da je dva, tri dana pre Ognjen krvnički maltretirao Nou, ali ne i kako, jer ona nije htela to da mu ispriča, a nije primetio nikakve povrede na Nou. Kazao je i da je voleo da dominira i grublji seks i da ga je Noa hvalila. Ne stoji ni da je namamio oštećenu da dođe - kazala je sudija.

Po pitanju visine kazne objasnila je da su veštaci našli da je kod Dabetića tada bila bitno smanjena uračunljivost u afektu gneva visokog intenziteta i uz uticaj amfetamina od kojeg je zavistan.

- Zbog toga je ubalažena kazna. Otežavajuće okolnosti su vaše ponašanje posle krivičnog dela, raskomadali ste telo i ubacili u hemikalije i pokazali bezosećajnost i odsustvo pijeteta prema žrtvi i njenoj porodici - kazala je sudija Đurić osuđenom.