U BEOGRADSKOM naselju Sremčica rano jutros izbio je veliki požar u jednom stanu, u kojem je život izgubila jedna osoba.

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Prema prvim informacijama sa terena, ekipa Hitne pomoći koja je izašla na lice mesta mogla je samo da konstatuje smrt jednog stanara.

Sumnja se da mu je pozlilo

Kako se saznaje, telo muškarca pronađeno je u hodniku, zbog čega se sumnja da mu je tokom požara iznenada pozlilo i da je preminuo pre dolaska lekara.

Brzom reakcijom sprečena veća tragedija

Na lice mesta odmah je upućeno više od 10 vatrogasaca-spasilaca. Zahvaljujući njihovoj munjevitoj reakciji, vatra je brzo lokalizovana i sprečeno je njeno dalje širenje na susedne stanove i ostatak zgrade.

Policija je obavila uviđaj, a dalja istraga će utvrditi tačan uzrok izbijanja vatrene stihije, kao i sve okolnosti ove tragedije.

(Telegraf)