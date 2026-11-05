MISTERIJA NINOSLAVA KONSTANTINOVIĆA NINE: Nestao posle ubistva Đinđića, Čaba Der tvrdio da ga je video u Budimpešti

ŠEF ogranka "zemunskog klana" za Karaburmu, Ninoslav Konstantinović Nino osuđen je za ubistvo premijera Zorana Đinđića, a te 2003. je i nestao tokom akcije "Sablja".

Foto: Printskrin Interapol

Nino je rođen 1978. i vremenom je postao ključna figura "zemunskog klana", ali i glavni čovek na Karaburbi. Rukovodio je mrežom dilera heroina, a pod njegovom kontrolom delovana je tzv. "pajser brigada".

Optužen je za surova ubistva, među kojima su ubistvo Slobodana Radosavljevića "Bulketa", Gorana Trajkovića i Aleksandra Ristića 2002 godine. Posebno se ističe mučenje Bukleta koje je trajalo 23 dana.

Glavni egzekutor "zemunskog klana", Sretko Kalinić posvedočio je da su Nina još 2003. ubili i zakopali pored auto-puta Miloš Simović i pokojni Milan Jurišić Jure. Međutim, pre tri godine Čaba Der,"ubica nasmejanog lica" , tvrdio da je on živ i da je pokušao da ga likvidira u Budimpešti.

- U Budimpešti, u iznajmljenom stanu sam zahvaljujući sreći ostao živ. Napad sam prijavio mađarskoj policiji. Ali u prijavi sam prećutao da sam prepoznao direktnog izvršioca.

Egzekutor koji je upao u moj stan na sebi je imao kačket i naočare, po donjem delu lica tačno sam prepoznao da je to bio Ninoslav Konstantinović Nine - naveo je Čaba u pismu.

On tvrdi da je Konstantinović, koji je u Srbiji osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva premijera i na poternici je od 2003, ispod duksa izvadio pištolj i ciljao u njega, međutim da nije uspeo da ga ubije jer je pištolj "zakočio"

- Zgrabio sam ga za ruku i u toj borbi pištolj je opalio, ali me metak nije pogodio, završio je u zidu u predsoblju. Nakon pucnja, pištolj je zakazao i samo zahvaljujući tome sam ostao živ - zaklkjučio je Čaba Der.

Ubijao za italijansku mafiju?

Kružile su i priče da je Nino posle "Sablje" pobegao u Holandiju, da se zatim preselio u Italiju, gde je pristupio čuvenoj napuljskoj mafiji Kamora.

Bio je navodno njihov čovek za egzekucije, kao što je radio i u Beogradu, samo što je na Apeninima pucao dok je vozio skuter, kako bi lakše pobegao. I sam Konstantinović je krajem 20. veka bio žrtva pokušaja likvidacije sa motora, ali je uspeo da preživi.

(Kurir)

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.