Hapšenja i istraga

U TOKU SASLUŠANJE IGORA ŽMIRIĆA: Komandant SAJ-a i osam pripadnika MUP-a izvedeni pred tužioca

В. Н.

05. 11. 2026. u 13:36

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U PRVOM osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu u toku su saslušanja uhapšenih devet pripadnika MUP-a, među kojima je i komandant SAJ-a Igor Žmirić.

У ТОКУ САСЛУШАЊЕ ИГОРА ЖМИРИЋА: Командант САЈ-а и осам припадника МУП-а изведени пред тужиоца

Foto: Printskrin/ Jutjub Novosti

Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će sudu predložiti da im odredi pritvor.

MUP je ranije saopštio da je određeno zadržavanje policijskim službenicima I. Ž. (47), B. J. (48), D. V. (48), J. O. (43), V. L. (48), N. D. (50), N. F. (53), Z. V. (54) i građaninu M.V. (48), koji je bio policijski službenik, a zbog sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje.

Sumnja se da su oni 14. i 15. avgusta oko 22.30 časova do 1.00 čas u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svesni svoga dela i bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP Srbije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, većem broju oštećenih lica naneli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da ih zastraše i nezakonito kazne.

(Tanjug)

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