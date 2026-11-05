"KAO KOCKAR KOJI GUBI, A NE NAPUŠTA STO": DŽej Di Vens na meti opasnih kritika posle izbora koji su uzdrmali SAD

PREDSEDNIK Iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da se potpredsednik SAD Džej Di Vens ponaša kao kockar koji gubi, a ne može da napusti sto.

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On je tako reagovao na izjavu Vensa da je američko-izraelski rat protiv Irana doveo do poraza Republikanske stranke na međuizborima, prenosi Politiko.

- Šef priprema sledeću fazu rata, dok Amerika balansira na ivici provalije zbog politike 'Izrael na prvom mestu'. Preskoči držanje predavanja, zašto sve to direktno ne kažeš svom šefu? - napisao je Kalibaf u poruci upućenoj Vensu.

Američki potpredsednik je u svojoj objavi, koja je usledila manje od 24 sata nakon što su republikanci doživeli izborni debakl, naveo četiri uslova koja moraju da budu ispunjena da bi glasači ponovo ukazali poverenje republikancima na budućim izborima, od kojih je prvi okončanje rata.

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