"KAO KOCKAR KOJI GUBI, A NE NAPUŠTA STO": DŽej Di Vens na meti opasnih kritika posle izbora koji su uzdrmali SAD
PREDSEDNIK Iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da se potpredsednik SAD Džej Di Vens ponaša kao kockar koji gubi, a ne može da napusti sto.
On je tako reagovao na izjavu Vensa da je američko-izraelski rat protiv Irana doveo do poraza Republikanske stranke na međuizborima, prenosi Politiko.
- Šef priprema sledeću fazu rata, dok Amerika balansira na ivici provalije zbog politike 'Izrael na prvom mestu'. Preskoči držanje predavanja, zašto sve to direktno ne kažeš svom šefu? - napisao je Kalibaf u poruci upućenoj Vensu.
Američki potpredsednik je u svojoj objavi, koja je usledila manje od 24 sata nakon što su republikanci doživeli izborni debakl, naveo četiri uslova koja moraju da budu ispunjena da bi glasači ponovo ukazali poverenje republikancima na budućim izborima, od kojih je prvi okončanje rata.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
VENS OŠTRO KRITIKOVAO TRAMPA: "Pravi razlog našeg poraza je očigledan gotovo svima..."
04. 11. 2026. u 18:25
ZELENSKI PRERANO OTVARA ŠAMPANjAC: Promene u američkom Kongresu neće doneti ništa dobro
05. 11. 2026. u 13:14
DEMOKRATE OTELE REPUBLIKANCIMA 4 KLjUČNE FOTELjE: Kontrolišu čak 28 država
05. 11. 2026. u 12:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)