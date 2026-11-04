Suđenja

ODLOŽENO SUĐENJE U SLUČAJU "GENERALŠTAB": Vasić nije došao

З. К. У.

04. 11. 2026. u 21:57

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U VIŠEM sudu u Beogradu, danas je za 23. novembar odloženo suđenje u slučaju "Generalštab", zbog izostanka jednog od optuženih Gorana Vasića, čiji advokat je dostavio sudu dokumentaciju da je hospitalizovan na Institutu za kardiovaskularne bolesti.

ОДЛОЖЕНО СУЂЕЊЕ У СЛУЧАЈУ ГЕНЕРАЛШТАБ: Васић није дошао

Foto: N. Skenderija

U ovom slučaju su optuženi ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v. d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović i v. d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić.

Na prethodnim ročištima optuženi su izneli odbranu i negirali krivicu. 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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