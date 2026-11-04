ODLOŽENO SUĐENJE U SLUČAJU "GENERALŠTAB": Vasić nije došao

DIREKTOR Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić (71), njegova supruga Olga (71) i sin Đorđe (45), koji se sumnjiče da su od novembra 2019. do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršili prenos i konverziju imovine vredne 650.000 evra, znajući da ona potiče od kriminalne delatnosti, danas su se na saslušanju pred Posebnm odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu branili ćutanjem.