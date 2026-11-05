POVREĐENO ČETVORO MLADIH Teška saobraćajna nesreća kod Mladenovca: Odmah su prevezeni na VMA

Četiri mlađe osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Mladenovca, a u Centar za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije primljene su nešto posle dva sata iza ponoći. Jedna osoba zadobila je prelom humerusa, odnosno nadlaktične kosti, dok su ostale tri prošle sa lakšim telesnim povredama.

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O stanju povređenih u saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca i obimu posla tokom prethodnog dežurstva govorio je pukovnik dr Rade Vuković, glavni dežurni anesteziolog Vojno medicinske akademije.

"Jedna osoba ima prelom humerusa i završena je dijagnostika, prijem je na ortopediji, dok su druge tri, takođe mlađe osobe, zadobile lakše telesne povrede", rekao je dr Vuković za RTS.

Povređeni i biciklista iz Vršca i vozač iz Sremske Mitrovice

Tokom noći na VMA su zbrinute još dve osobe povređene u saobraćajnim nezgodama, biciklista iz Vršca i vozač iz Sremske Mitrovice.

Prema rečima dr Vukovića, obojica su zadobila lakše povrede, zbog kojih nije bilo potrebe za smeštanjem u hiruršku intenzivnu negu.

"Obojica su smeštena na odeljenje maksilofacijalne hirurgije i na oftalmologiju", kaže doktor.

Na VMA 630 pregleda, 117 povređenih i 65 prijema

Govoreći o ukupnom obimu posla tokom prethodnog dana, dr Vuković ocenio je da je iza zaposlenih bila prosečna sreda.

Kako je naveo, na VMA je obavljeno ukupno 630 pregleda, zabeleženo je 117 povređenih, a 65 pacijenata primljeno je na bolničko lečenje.

U hirurškoj ambulanti obavljeno je 380 pregleda, u internističkoj 170, dok je u neuropsihijatrijskoj ambulanti pregledano 65 osoba. Na toksikologiji je bilo 8 pregleda.

Tokom dežurstva obavljeno je i 5 operacija u opštoj anesteziji, kao i 7 intervencija u angio-sali.

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