Zločin

UHAPŠEN MILAN VUKOVIĆ BAKA: Šef iz Okružnog zatvora priveden zajedno sa načelnikom SAJ-a

В.Н.

05. 11. 2026. u 07:10

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Milan Vuković Baka (48), v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu, uhapšen je juče u prestonici.

УХАПШЕН МИЛАН ВУКОВИЋ БАКА: Шеф из Окружног затвора приведен заједно са начелником САЈ-а

Foto: Novosti

Vuković se nalazi među grupom policijskih službenika koji su privedeni u opsežnoj akciji Sektora unutrašnje kontrole MUP-a, a među kojima je i direktor Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić (47).

Zadržavanje do 48 sati za devet osoba

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, doneli su rešenje o zadržavanju do 48 sati za sledeća lica: Igora Žmirića (47), B. J. (48), D. V. (48), J. O. (43), V. L. (48), N. D. (50), N. F. (53), Z. V. (54) i Milan Vuković (48), koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio aktivni policijski službenik MUP-a Republike Srbije.

Oni se terete za krivično delo zlostavljanje i mučenje.

Prema navodima iz istrage, krivično delo izvršeno je u noći između 14. i 15. avgusta 2025. godine, u periodu od oko 22.30 do 1.00 čas posle ponoći, u samom centru Beograda.

Sve se odigralo u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici.

Osumnjičeni su, kako se navodi, u stanju uračunljivosti i sa punom svešću o zabranjenosti svog postupanja, kao saizvršioci i službena lica u vršenju dužnosti pri Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) MUP-a Srbije, primenom sile i pretnji većem broju oštećenih naneli veliki bol i teške patnje.

Svi osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni na saslušanje u nadležno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Blic)

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