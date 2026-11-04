ZAPALIO SE KAMION NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Zastoji u smeru od LJiga ka Beogradu

NA AUTO-PUTU Miloš Veliki, kod Ljiga, zapalio se kamion, u smeru ka Beogradu.

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Kako su večeras saopštili "Putevi Srbije", do saobraćajne nezgode došlo je na petlji Ljig-Lajkovac, u mestu Pepeljevac, u smeru ka Čačku uspostavljen saobraćaj, a u smeru ka Beogradu obustavljen saobraćaj, zbog požara na teretnom motornom vozilu.

- Alternativni putni pravac je državni put I B reda broj 22, (Ibarska magistrala). Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja - navodi se u saopštenju koje je objavljeno na njihovom sajtu.

Stvaraju se zastoji, pa se vozačima preporučuje dodatan oprez na ovoj deonici.

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