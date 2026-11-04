ZAPALIO SE KAMION NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Zastoji u smeru od LJiga ka Beogradu
NA AUTO-PUTU Miloš Veliki, kod Ljiga, zapalio se kamion, u smeru ka Beogradu.
Kako su večeras saopštili "Putevi Srbije", do saobraćajne nezgode došlo je na petlji Ljig-Lajkovac, u mestu Pepeljevac, u smeru ka Čačku uspostavljen saobraćaj, a u smeru ka Beogradu obustavljen saobraćaj, zbog požara na teretnom motornom vozilu.
- Alternativni putni pravac je državni put I B reda broj 22, (Ibarska magistrala). Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja - navodi se u saopštenju koje je objavljeno na njihovom sajtu.
Stvaraju se zastoji, pa se vozačima preporučuje dodatan oprez na ovoj deonici.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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