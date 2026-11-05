Penjaroja pred Makabi otkrio šta je najveći problem za Partizan

Partizan uoči duela sa Makabijem ima više problema nego što bi Đoan Penjaroja želeo.

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Povrede, neizvesnost oko sastava i slab šut za tri poena kvare planove "crno-belima", koji u petak od 20.45 časova u Beogradskoj areni dočekuju izraelski tim u 10. kolu Evrolige.

Makabi u Beograd stiže sa samo dve pobede u devet utakmica, ali trener Partizana upozorava da bi potcenjivanje rivala moglo skupo da košta njegovu ekipu.

– Ako budemo razmišljali o tome da oni imaju problema, da nemaju dobru hemiju i da loše igraju odbranu, onda ćemo mi biti u velikom problemu. Makabi ima talentovane igrače i odličnog trenera. Moramo da pružimo sto odsto svojih mogućnosti, inače nećemo imati šanse da pobedimo – poručio je Penjaroja.

Španski stručnjak još ne zna na koje će sve igrače moći da računa. Derek Vilis i Tonje Džekiri sigurno neće igrati, dok je nastup još nekolicine košarkaša pod znakom pitanja.

Posebnu pažnju Penjaroja posvećuje uklapanju novajlija Roberta Frenksa i Antonija Rivsa, koji tek hvataju ritam evropske košarke.

– Nije lako dovoditi igrače usred sezone, naročito one bez iskustva u Evroligi. Nemamo mnogo vremena za trening, ali obojica napreduju i sve bolje razumeju svoje uloge – objasnio je trener crno-belih.

Ohrabrujuća vest je povratak Vanje Marinkovića, mada Penjaroja ne namerava da žuri sa njegovim potpunim povratkom u takmičarski ritam posle ozbiljne povrede.

Jedna od najvećih boljki Partizana ostaje šut sa distance. "Crno-beli" uspevaju da stvore otvorene pozicije, ali procenti realizacije daleko su od željenih. Penjaroja tvrdi da igrači na treninzima pogađaju znatno bolje i veruje da je pitanje vremena kada će se to preneti i na utakmice.

Partizan u susret ulazi sa učinkom 4-5 i sa 12. mesta na tabeli, dok je Makabi na 17. poziciji sa dve pobede i sedam poraza. Za "crno-bele" je ovo prilika da poprave skor i uhvate priključak sa ekipama iz gornjeg dela tabele, ali i da pokažu da mogu da prevaziđu probleme koji ih prate od početka sezone.

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