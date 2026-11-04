"PRALI" NOVAC ZA NASLEDNIKA? Sve o hapšenju direktora RHMZ Jugoslava Nikolića, njegove supruge i sina

DIREKTOR Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić (71), njegova supruga Olga (71) i sin Đorđe (45), koji se sumnjiče da su od novembra 2019. do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršili prenos i konverziju imovine vredne 650.000 evra, znajući da ona potiče od kriminalne delatnosti, danas su se na saslušanju pred Posebnm odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu branili ćutanjem.

Foto: "Fejsbuk"/ RHMZ

Svim osumnjičenima se na teret stavlja pranje novca, a Nikoliću i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima.

Nakon saslušanja, Tužilaštvo je predložilo da im se odredi pritvor do 30 dana.



Postoji sumnja da je Nikolić u navedenom periodu izvršio gotovinske uplate novca, za koji nema poreklo u prihodima, u ukupnom iznosu od 41.878.195 dinara, 43.150 evra i 44.760 švajcarskih franaka na svoje račune otvorene u jednoj banci, a zatim kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori. Pri tome, nije prijavio uvećanja svoje imovine Agenciji za sprečavanje korupcije, kao javni funkcioner, što je bio dužan da čini u skladu sa Zakonom.

Njegova supruga O. N. je, kako se sumnja, od juna 2021. do 2023. godine izvršila prenos najmanje 227.548 evra za koje nema poreklo u zakonitim prihodima, na ime kupovine više stanova, garažnog mesta i poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori. Njihov sin Đ. N. je, kako se sumnja, u junu 2021. preneo najmanje 1,5 miliona dinara na ime kupovine stana u Crnoj Gori.

Takođe se sumnja da su Nikolić i njegova supruga izvršili prenos imovine sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, na ime svog sina.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.