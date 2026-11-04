"PRALI" NOVAC ZA NASLEDNIKA? Sve o hapšenju direktora RHMZ Jugoslava Nikolića, njegove supruge i sina
DIREKTOR Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić (71), njegova supruga Olga (71) i sin Đorđe (45), koji se sumnjiče da su od novembra 2019. do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršili prenos i konverziju imovine vredne 650.000 evra, znajući da ona potiče od kriminalne delatnosti, danas su se na saslušanju pred Posebnm odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu branili ćutanjem.
Svim osumnjičenima se na teret stavlja pranje novca, a Nikoliću i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima.
Nakon saslušanja, Tužilaštvo je predložilo da im se odredi pritvor do 30 dana.
Njegova supruga O. N. je, kako se sumnja, od juna 2021. do 2023. godine izvršila prenos najmanje 227.548 evra za koje nema poreklo u zakonitim prihodima, na ime kupovine više stanova, garažnog mesta i poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori. Njihov sin Đ. N. je, kako se sumnja, u junu 2021. preneo najmanje 1,5 miliona dinara na ime kupovine stana u Crnoj Gori.
Takođe se sumnja da su Nikolić i njegova supruga izvršili prenos imovine sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, na ime svog sina.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
NASRNUO NA IMAMA ISLAMSKE ZAJEDNICE: U Zrenjaninu uhapšen muškarac
03. 11. 2026. u 14:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)