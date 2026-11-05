"MERC VODI NAŠU ZEMLJU DALJE U PONOR" Kopredsednica AFD-a kritikovala energetsku politiku nemačkog kancelara
ALIS Vajdel, kopredsednica desničarske Alternative za Nemačku (AfD), kritikovala je energetsku politiku nemačkog kancelara Fridriha Merca usred velikih otpuštanja u nemačkom dobavljaču auto-delova Boš.
Handelsblat je ranije objavio da će Boš smanjiti ukupno 24.000 radnih mesta do 2032. godine usred krize u nemačkoj automobilskoj industriji i konkurencije kineskih proizvođača.
- De fakto stalna zabrana motora sa unutrašnjim sagorevanjem i najgluplja energetska politika na svetu – Merc vodi našu zemlju dalje u ponor - napisala je Vajdel na društvenoj mreži X , komentarišući vest o novim otpuštanjima u Bošu.
Vajdel je ranije izjavila da je zbog gašenja nuklearnih elektrana i prelaska na solarnu i energiju vetra, koje, zbog prirodnih uslova, ne mogu garantovati stabilno snabdevanje energijom, Nemačka primorana da uvozi skupu električnu energiju iz susednih zemalja.
(RIA Novosti)
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