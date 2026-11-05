"MERC VODI NAŠU ZEMLJU DALJE U PONOR" Kopredsednica AFD-a kritikovala energetsku politiku nemačkog kancelara

ALIS Vajdel, kopredsednica desničarske Alternative za Nemačku (AfD), kritikovala je energetsku politiku nemačkog kancelara Fridriha Merca usred velikih otpuštanja u nemačkom dobavljaču auto-delova Boš.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Handelsblat je ranije objavio da će Boš smanjiti ukupno 24.000 radnih mesta do 2032. godine usred krize u nemačkoj automobilskoj industriji i konkurencije kineskih proizvođača.

- De fakto stalna zabrana motora sa unutrašnjim sagorevanjem i najgluplja energetska politika na svetu – Merc vodi našu zemlju dalje u ponor - napisala je Vajdel na društvenoj mreži X , komentarišući vest o novim otpuštanjima u Bošu.

Jetzt Abstatt: Bosch streicht weitere 750 Stellen. Personalabbau in der Mobilitätssparte erhöht sich damit auf 23.650 Jobs. De facto fortbestehendes Verbrennerverbot & die dümmste Energiepolitik der Welt: Merz steuert unser Land weiter in den Abgrund! https://t.co/uPCHlt3G3S — Alice Weidel (@Alice_Weidel) November 5, 2026

Vajdel je ranije izjavila da je zbog gašenja nuklearnih elektrana i prelaska na solarnu i energiju vetra, koje, zbog prirodnih uslova, ne mogu garantovati stabilno snabdevanje energijom, Nemačka primorana da uvozi skupu električnu energiju iz susednih zemalja.

(RIA Novosti)

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