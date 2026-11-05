Svet

"MERC VODI NAŠU ZEMLJU DALJE U PONOR" Kopredsednica AFD-a kritikovala energetsku politiku nemačkog kancelara

JM

05. 11. 2026. u 13:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALIS Vajdel, kopredsednica desničarske Alternative za Nemačku (AfD), kritikovala je energetsku politiku nemačkog kancelara Fridriha Merca usred velikih otpuštanja u nemačkom dobavljaču auto-delova Boš.

МЕРЦ ВОДИ НАШУ ЗЕМЉУ ДАЉЕ У ПОНОР Копредседница АФД-а критиковала енергетску политику немачког канцелара

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Handelsblat je ranije objavio da će Boš smanjiti ukupno 24.000 radnih mesta do 2032. godine usred krize u nemačkoj automobilskoj industriji i konkurencije kineskih proizvođača.

- De fakto stalna zabrana motora sa unutrašnjim sagorevanjem i najgluplja energetska politika na svetu – Merc vodi našu zemlju dalje u ponor - napisala je Vajdel na društvenoj mreži X , komentarišući vest o novim otpuštanjima u Bošu.

Vajdel je ranije izjavila da je zbog gašenja nuklearnih elektrana i prelaska na solarnu i energiju vetra, koje, zbog prirodnih uslova, ne mogu garantovati stabilno snabdevanje energijom, Nemačka primorana da uvozi skupu električnu energiju iz susednih zemalja.

(RIA Novosti)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Rusa razočarao Beograd: NJegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)
Panorama

0 0

Rusa razočarao Beograd: Njegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)

RUS SERGEJ, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, na TikToku je ispričao kako mu se nije svideo boravak u Beogradu. Grad ga je, kaže, razočarao zbog gužvi, velikog broja ljudi i atmosfere koju je doživio kao depresivnu. Osim toga, tvrdi da je naišao na brojne administrativne prepreke zbog kojih je na kraju odustao od preseljenja u Srbiju. Njegovi snimci izazvali su raspravu na društvenim mrežama, a brojni Srbi nisu se složili sa njegovim utiscima.

05. 11. 2026. u 12:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju

ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju