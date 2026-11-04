Zločin

JEZIV ZLOČIN U NOVOM SADU! Majka (33) osumnjičena za ubistvo bebe, uhapšen i otac (54)

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04. 11. 2026. u 12:58

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POVODOM događaja od dana 02.11.2026. godine, kada je u večernjim časovima, u Novom Sadu, A.Š. (1993) lišila života svoju maloletnu ćerku M.Š. (2025), zadavši joj više udaraca u predelu tela usled čega je nastupila smrt maloletne M.Š., Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu izašao na lice mesta, gde je izvršio uviđaj, kojom prilikom je policiji naložio izuzimanje svih materijalnih dokaza i tragova sa lica mesta radi daljih veštačenja i analize.

ЈЕЗИВ ЗЛОЧИН У НОВОМ САДУ! Мајка (33) осумњичена за убиство бебе, ухапшен и отац (54)

Foto: N. Živanović

U toku daljih preduzetih radnji, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je osumnjičena A.Š. i naloženo je njeno zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Teško ubistvo, kažnjivo članom 114 Krivičnog zakonika Republike Srbije, kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom.

U vezi sa navedenim događajem, uhapšen je i osumnjičeni T.Š. (1972), otac maloletne M.Š. zbog krivičnog dela Nepružanje pomoći, koje je kažnjivo članom 127 Krivičnog zakonika Republike Srbije, kaznom zatvora od 3 meseca do 5 godina, te je naloženo i njegovo zadržavanje u trajanju do 48 časova.

Osumnjičeni A.Š. i T.Š. će u zakonskom roku biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu na okonost krivičnih dela koja im se stavljaju na teret, nakon čega će tužilaštvo, u skladu sa zakonom, u toku sprovođenja istrage preduzeti sve potrebne dokazne radnje, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštavana.

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