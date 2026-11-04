MUP: Uhapšen direktor RHMZ, osumnjičen za pranje novca

U NASTAVKU borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda J. N. (71), kao i O. N. (71) i Đ. N. (46), zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.

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Sumnja se da je J. N. od 2019. do 2021. godine na svoj tekući račun uplatio novčana sredstva u iznosu od 41.878.195 dinara, 43.150 evra i 44.760 švajcarskih franaka, dok je osumnjičena O. N. u periodu od 2021. do 2023. godine uplatila novčana sredstva od najmanje 227.548 evra, a osumnjičeni Đ. N. tokom 2021. godine uplatio je novčana sredstva od najmanje 1.500.000 dinara, saopštio je danas MUP.

Za ova novčana sredstva nisu imali zakonito poreklo i, znajući da potiču od kriminalne delatnosti, izvršili su konverziju i prenos imovine na ime kupovine više nepokretnosti. Tokom 2024. godine osumnjičeni J. N. i O. N. su predmetne nepokretnosti, zajedno sa drugim nepokretnostima plaćenim u gotovini, ustupili osumnjičenom Đ. N. po osnovu Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Promene imovine J. N nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, u nameri da prikrije podatke o imovini, čime se stiču osnovi sumnje da je izvršio i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti sprovedeni nadležnom tužiocu.

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