Suđenja

TUŽILAŠTVO IZMENILO 6 REČI OPTUŽNICE, ADVOKATIMA HLADNO DA TO PROČITAJU: Sprdnja na suđenju za "prvu otmicu zemunskog klana"

Slađana Matić

14. 10. 2026. u 16:32

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U VIŠEM sudu u Beogradu danas je ponovo odloženo suđenje Goranu Ristiću i bivšim policijskim inspektorima Milanu Radukiću, Saši Đajiću za razbojništvo u slučaju poznatom kao "prva otmica zemunskog klana", kada je u avgustu 1997. godine otet Novak Stevanić, nakon čega je u njihovom stanu opljačkano 100.000 nemačkih maraka, 4,5 kilograma zlata i četiri pištolja, a osam meseci kasnije Novak se prema zvaničnim navodima ubio.

ТУЖИЛАШТВО ИЗМЕНИЛО 6 РЕЧИ ОПТУЖНИЦЕ, АДВОКАТИМА ХЛАДНО ДА ТО ПРОЧИТАЈУ: Спрдња на суђењу за прву отмицу земунског клана

Foto: Privatna arhiva

Tužilaštvo je danas preciziralo optužnicu i opredelilo da je krivično delo razbojništvo izvršeno na štetu Novakovog oca Zorana Stevanića, dok je precizirana i vrednost ukradenog zlata. Odbrana je tražila osam dana da se upozna sa izmenama. Sudija Živko Jevđenijević je naveo da je izmenjeno samo šest reči na jednoj strani, koje su boldovane i odredio pauzu od 15 minuta da odbrana to pročita. 

Međutim, i nakon pauze branioci su insistirali da nisu imali vremena da shvate u čemu je optužnica izmenjena i kako je izračunata vrednost zlata. Jedan advokat je rekao da mu je u hodniku na pauzi bilo hladno, da nije mogao poverljivo da razgovara sa klijentom, jer je tužilac bio na dva metra od njih i da su mu prilazili ljudi da se pozdravljaju. Pružio je sudiji ruke da ga pipne da se uveri da mu je bilo hladno, na šta je Jevđenijević rekao da je i sam bio u tom hodniku. Optuženi su takođe tvrdili da nisu imali vremena da pročitaju preciziranu optužnicu.

Na suđenje nije došao optuženi Goran Ristić, za kojeg je advokat kazao da je bolestan i nepokretan, da leži kod kuće i da se bori za život.

Sudija je sa druge strane pročitao nalaz veštaka u kojem je navedeno da je Ristić procesno sposoban da prati suđenje, zbog čega je naložio njegovo prinudno dovođenje na naredni pretres. Na kraju je optužene upozorio da moraju redovno da dolaze, kako sebe ne bi doveli u situaciju da budu u pritvoru.

Sledeće suđenje je 30. oktobra.

Okrivljeni se terete da su te večeri kao policijski inspektori oteli Novaka Stevanića, Ristić je vozio auto u koji su ga uveli i predali ga Dušanu Spasojeviću. Član klana Nikola Bajić ga je čuvao u garaži na Novom Beogradu, dok su ostali "zemunci" otišli u stan po plen.

Bajić, koji izdržava kaznu od 35 godina zatvora, je prošle godine priznao krivicu i zaključio sporazum sa Višim tužilaštvom, pa je osuđen na 4 godine zatvora. Ostaloj trojici se sudi za razbojništvo, dok je krivično delo otmice ranije zastarelo. Krivično delo razbojništvo u ovom slučaju zastareva 22. avgusta sledeće godine. 

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