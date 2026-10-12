PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U SAVI: Policija ga izvukla kod Starog železničkog mosta - naložena obdukcija
TELO muškarca pronađeno je danas oko 13.30 časova u reci Savi, u blizini Starog železničkog mosta, nakon što su ga primetili prolaznici, prema nezvaničnim informacijama.
Oni su odmah obavestili policiju, koja je izašla na lice mesta i izvukla telo na obalu.
Kako se nezvanično saznaje, reč je o muškarcu I. S. (52).
Telo je poslato na sudskomedicinsku obdukciju. Istragu vodi Više javno tužilaštvo.
(Telegraf)
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