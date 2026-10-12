Hapšenja i istraga

PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U SAVI: Policija ga izvukla kod Starog železničkog mosta - naložena obdukcija

Ana Đokić

12. 10. 2026. u 19:56

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TELO muškarca pronađeno je danas oko 13.30 časova u reci Savi, u blizini Starog železničkog mosta, nakon što su ga primetili prolaznici, prema nezvaničnim informacijama.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО МУШКАРЦА У САВИ: Полиција га извукла код Старог железничког моста - наложена обдукција

Foto: AI generated

Oni su odmah obavestili policiju, koja je izašla na lice mesta i izvukla telo na obalu.

Kako se nezvanično saznaje, reč je o muškarcu I. S. (52).

Telo je poslato na sudskomedicinsku obdukciju. Istragu vodi Više javno tužilaštvo.

(Telegraf)

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