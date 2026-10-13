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RUSKA MUZIKA POSTALA NEPOŽELJNA U SARAJEVU! Koncert mladih talenata otkazan u poslednji čas, ambasada prozvala rusofobe

P. Đurđević

13. 10. 2026. u 11:28

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AMBASADA Rusije u BiH saopštila je da je koncert klasične muzike „Zvezde u usponu“, koji je trebalo da bude održan u Bošnjačkom institutu u Sarajevu, otkazan jer je rukovodstvo Fondacije "Bošnjački institut" popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u tom gradu iz političkog i medijskog domena.

РУСКА МУЗИКА ПОСТАЛА НЕПОЖЕЉНА У САРАЈЕВУ! Концерт младих талената отказан у последњи час, амбасада прозвала русофобе

Foto: LOIC VENANCE / AFP / Profimedia

U saopštenju se ističe da je obaveštenje o jednostranom otkazivanju sinoćnjeg koncerta ruske klasične muzike u izvođenju mladih talenata stiglo u Ambasadu samo dva časa pre početka događaja čije održavanje je ranije uredno dogovoreno.

Iz ruske Ambasade su izrazili žaljenje što se rukovodstvo Fondacije "Bošnjački institut" preplašilo i popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u Sarajevu koje žele da potkopaju saradnju dve zemlje na polju kulture, te da spreče bolje uzajamno upoznavanje naroda u BiH i Ruskoj Federaciji.

- Posebno žaljenje izaziva činjenica da se radi o mladim talentovanim muzičarima koji su imali cilj isključivo širenje prijateljstva i dijaloga preko muzike, te građenje novih mostova između naših naroda - navode iz Amabsade Rusije u BiH.

Iz Ambasade napominju da sinoćni odaziv publike na koncert i utisci zbog njegovog otkazivanja preneseni saradnicima ovog diplomatskog predstavništva još jednom su slikovito afirmisali dobre odnose naroda u BiH i ruskog, te dokazali da ruska kultura ne može biti ukinuta.

- Iz tog razloga izražavamo nadu da će ovaj incident sa `Bošnjačkim institutom` ostati samo jedan kamen spoticanja na širokom putu naše saradnje i da će ljudi moći da uživaju u ruskoj umetnosti ne samo u Sarajevu nego i u više gradova BiH - poručili su iz Ambasade Rusije.

Koncerti "Zvzde u usponu" mladih ruskih muzičara održan je u Banjaluci i Istočnom Novom Sarajevu, a sinoć je trebao biti priređen i u Sarajevu.

Program koncerta uključuje ruske narodne kompozicije, djela Sergeja Tanejeva, Nikolaja Rimskog Korsakova, Sergeja Rahmanjinova, Konstantina Mostrasa, kao i Frederika Šopena, Franca Lista i Luiđija Basija.

Koncerti su organizovani uz podršku Fondacije "Ruski svijet", Moskovskog državnog konzervatorija "Pjotr Iljič Čajkovski" i federalne agencije "Rossotrudničestvo".

(Sputnjik)

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