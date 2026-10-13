TENZIJE RASTU KOD BUGARSKE OBALE: Fon der Lajen osudila napade dronovima

PREDSEDNICA Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen oštro je danas osudila napade dronovima na trgovačke brodove u blizini bugarske obale, navodeći da je neprihvatljivo to što je Crno more postalo još jedno poprište eskalacije rata u Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Ona je napisala na platformi X da odgovorni za napade moraju da snose posledice.

Fon der Lajen je poručila da EU stoji uz Bugarsku i zahvaljuje njenim spasiocima na brzoj reakciji.

Prethodno je bugarski premijer Rumen Radev saopštio danas da su zabeleženi novi napadi dronovima na brodove u Crnom moru, ocenivši da su takvi napadi u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda "apsolutno nedopustivi".

Radev je naveo da je sazvana vanredna sednica Saveta za bezbednost pri bugarskoj vladi, tokom koje je dobijena informacija o još jednom pogođenom brodu, 17 nautičkih milja istočno od Krapeca, koji je potonuo, dok je jedan član posade spasen, prenela je agencija BTA.

Bugarske spasilačke službe i pripadnici granične policije evakuisali su svih 15 članova posade broda "Čelsi 3", koji plovi pod malteškom zastavom, registrovan je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu.

Posadu čini sedam ukrajinskih i osam azerbejdžanskih državljana.

- Nemamo čvrste i jasne dokaze da podignemo optužnice protiv bilo koje od strana, ali logika, kao što sam već naveo, ukazuje da je rezultat u korist Ruske Federacije - rekao je Radev i dodao da će zbog toga pozvati rusku ambasadorku u Bugarskoj Eleonoru Mitrofanovu na razgovor.

(Tanjug)