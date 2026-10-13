SAD I EVROPA IMAJU IDEJU: Mirovni plan za Ukrajinu u četiri tačke

SJEDINjENE Američke Države i Evropa pripremaju predlog od četiri tačke za rešavanje ukrajinskog sukoba, pišu zapadni mediji, pozivajući se na izvore.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Vašington i Brisel pripremaju zajednički mirovni predlog koji bi pružio finansijske i bezbednosne koristi Rusiji i Ukrajini, kao i stvorio osnovu za rešavanje teritorijalnih sporova, ističu izvori.

Prema rečima američkog zvaničnika, nacrt sporazuma sastojaće se od četiri tačke i uključivaće predlog Rusije da se sa Evropom zaključe bezbednosni i ekonomski sporazumi koji bi podržali stabilnost u regionu.

Prva tačka plana je obnova Ukrajine, za koju pregovarači nameravaju da zatraže procenu troškova od Kijeva.

Druga tačka su bezbednosne garancije i za Ukrajinu i za Rusiju, iako konkretni bezbednosni sporazumi planirani sa Moskvom još nisu precizirani.

Treća tačka odnosi se na energetski sporazum između Rusije, Ukrajine i Evrope. Jedan od njegovih elemenata mogla bi da bude izgradnja gasovoda za isporuku energenata evropskim zemljama, koji bi donosio prihode i Moskvi i Kijevu. Ova tačka obuhvata i omogućavanje pristupa evropskom energetskom tržištu Rusiji, kao i utvrđivanje rokova za ukidanje sankcija.

Četvrta tačka plana predviđa prekid vatre duž sadašnje linije fronta.

Prema pisanju medija, diplomatski podsticaj za izradu novog plana za rešavanje sukoba dat je na sastanku na Floridi, na kojem su učestvovali američki, evropski i ukrajinski pregovarači.

Podsetimo, pregovori između predstavnika SAD, Ukrajine, evrotrojke (Velika Britanija, Nemačka i Francuska), Evropske komisije i NATO-a održani su u Majamiju, na Floridi.

Ranije su mediji izvestili da američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner planiraju da posete rusku prestonicu do kraja oktobra, ali da će doći sa jasnim razumevanjem stava Kijeva.

(Sputnjik)

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