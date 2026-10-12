Hapšenja i istraga

UDARIO SVOJIM VOZILOM DRUGO, A ONDA IZVUKAO NOŽ I NJIME UBO MLADIĆA: Nasilnik uhapšen, tereti se za pokušaj ubistva

Jelisaveta Ljutić

12. 10. 2026. u 21:38

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NEMANjA P. koji je teško povređen kada ga je u subotu, iz za sada nepoznatih razloga J.M. (21) nožem ubo u grudi, bio je suvozač u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj V. Đ. (36), kada ih je iz zaustavne trake obišao automobil u kom su bile dve nepoznate muške osobe i u toku preticanja zakačili su desnu stranu "mazde" u kojoj su bili Nemanja P. i V. Đ, a potom se udaljio bez zaustavljanja.

УДАРИО СВОЈИМ ВОЗИЛОМ ДРУГО, А ОНДА ИЗВУКАО НОЖ И ЊИМЕ УБО МЛАДИЋА: Насилник ухапшен, терети се за покушај убиства

S. J. M.

V. Đ, koji je bio za volanom udarenog automobila marke "mazda", nastavio je da vozi i sustigao iznajmljenu "škodu" u kojoj su bili muškarci.

Kada je Nemanja P. prišao vratima "škode" sa vozačeve strane, NN vozač otvorio je vrata i zario mu kuhinjski nož u grudi.

Nakon što su obojica nepoznatih muškaraca izašla iz vozila, V. Đ. je polomio staklo na zadnjim vratima njihovog automobila i tako ušao u njega i izvukao ključ, a potom je povređenog prijatelja odvezao u bolnicu.

Kada je policija stigla na lice mesta, zatekla je "škodu" razbijenih stakala, ali je vozač pobegao sa lica mesta.

Napadač koji je Nemanju P. ubo nožem identifikovan je kao J. M.  i on je sutradan uhapšen u stanu na Novom Beogradu.

Na teret mu je stavljeno krivično delo ubistvo u pokušaju, a određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku treba da bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

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