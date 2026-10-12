Suđenja

APELACIJA VAGA ŽALBE: Sudu dostavljene primedbe na presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović

С. Ј. Матић

12. 10. 2026. u 19:51

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ŽALBE Višeg javnog tužilaštva i odbrane na prvostepenu presudu u ponovljenom suđenju u krivičnom postupku Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka Koste (17), koji je, kako je utvrđeno istragom, počinio masakr u svojoj OŠ "Vladislav Ribnikar", 3. maja 2023. godine, dostavljene su Višem sudu u Beogradu, koji treba da ih prosledi Apelacionom sudu.

АПЕЛАЦИЈА ВАГА ЖАЛБЕ: Суду достављене примедбе на пресуду Владимиру и Миљани Кецмановић

Foto N. Skenderija

Tužilaštvo je svoju žalbu uložilo u drugoj polovini jula, a odbrana nedavno, krajem septembra. Po zakonu su imali 15 dana rok da je izjave od dana prijema pisane presude.

Sada prema propisima više nema vraćanja prvostepenom sudu na ponovno suđenje, već će po žalbama odlučivati Apelacija, koja može da ih prihvati, otvori pretres i donese pravosnažnu presudu, a može i da ih odbaci i potvrdi odluku Višeg suda.

Branilac Kecmanovića Irina Borović nam kaže da su sve pobijali i da su u celosti osporavali prvostepenu presudu.

Traže maksimalne kazne

VIŠE tužilaštvo se žalilo na presudu, jer, kako su naveli, Kecmanovićima nisu izrečene maksimalne kazne, već su umanjene za nekoliko meseci. Oni su u žalbi naveli da Kostini roditelji nemaju olakšavajućih okolnosti, posebno imajući u vidu da gubitak 10 osoba od kojih devetoro dece ništa ne može da nadomesti. Oni navode da je Viši sud pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanja i predlažu da se samo preinači kazna i poveća do maksimalne granice od 14 godina i 11 meseci za Vladimira Kecmanovića i tri godine za Miljanu Kecmanović.

- Prema našem stavu, Viši sud nije prihvatio nijednu primedbu Apelacionog suda kada je ukinuo prvu presudu i naložio ponovno suđenje. I druga presuda je ista kao prva, a ta suština je već proveravana u Apelacionom sudu i nije prošla. Ništa nije dodatno razjašnjeno, ništa nije otklonjeno od nejasnoća na koje je ukazao drugostepeni sud. Kosta nije veštačen na okolnost zanemarivanja. Ako Apelacioni sud navede da nije dovoljno šta svedoci kažu u vezi sa tim, onda je jasno da to treba da kažu stručnjaci. Žalili smo se i na činjenične i pravne propuste. U ponovljenom postupku je tužilaštvo, navodno, dostavilo nove dokaze, SMS poruke između njih u porodici i neke internet pretrage, ali to nisu novi dokazi, od početka stoje u spisima, svi smo znali za njih, sudija ih je cenio, samo nisu u sudnici izlagani - kazala nam je Borovićeva. 

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