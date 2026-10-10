VJT u Beogradu podnelo žalb: Traže promenu rešenja o zameni pritvora optuženima za ubistvo na Senjaku

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je žalbu na rešenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva A.N. u restoranu "27" na Senjaku, 12. maja 2026. godine, pritvor zamenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor.

VJT Beograd

Kako se navodi u saopštenju VJT-a, Viši sud u Beogradu je doneo rešenje o zameni pritvora 2. oktobra 2026. godine.

U žalbi, kako se dodaje, tužilaštvo je predložilo Apelacionom sudu u Beogradu da rešenje preinači i da Mariju S, Nenadu L. i Dejanu S. odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Predloženo je i da se Mariju S. preinači rešenje zbog opasnosti od bekstva ili da se ukine rešenje u pobijanom delu i da predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

VJT navodi da je žalba izjavljena u zakonskom roku zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od 10. jula 2026. godine, Saši V. je stavljeno je na teret izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok je Mariju S, Nenadu, Petru U, Vuku Š. i Dejanu S. istim optužnim aktom stavljeno na teret izvršenje po jednog krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

VJT u Beogradu je, pored ostalog, u žalbi istaklo da je krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu pogrešno i nepotpuno utvrdilo činjenično stanje, istovremeno navodeći nejasne i protivrečne razloge za doneto rešenje, jer je praktično, ceneći okolnosti koje su od odlučujućeg značaja za odluku o daljoj primeni mere pritvora prema okrivljenima, donelo zaključak da iste više nisu takvog intenziteta, odnosno da su protekom vremena od "skoro pet meseci", činjenice i okolnosti koje su bile osnov za određivanje i produženje pritvora "izgubile na značaju i težini".

Dodaje se da je pri tome sud u potpunosti zanemario da su sve okolnosti koje su u dosadašnjem toku postupka figurirale i dalje istovetnog značaja, kvaliteta i intenziteta, a nasuprot stavu suda, zapravo i jačeg kvaliteta, imajući u vidu sadržinu optužnog akta, dokaze, ali i priznanje svih okrivljenih da su izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret, kao i da se nesporno radi o okolnostima koje protekom vremena ne mogu izgubiti na značaju, a koje je sud od početka postupka imao pred sobom.

VJT je stava da je apsolutno nejasno na koji način je sud došao do zaključka da su protekom vremena okolnosti za produženje pritvora Mariju S. zbog opasnosti od bekstva izgubile na značaju i težini, imajući u vidu da je ovaj okrivljeni lišen slobode 14. maja 2026. godine, okolnosti pod kojima je krivično delo izvršeno, te radnje koje mu se optužnim aktom stavljaju na teret, a koje ukazuju da je upravo on umnogome pomogao izvršiocu krivičnog dela Teško ubistvo u prikrivanju činjenice izvršenja krivičnog dela, kao i u sakrivanju od državnih organa.

Takođe, VJT u Beogradu smatra da se Mario S, kao i Nenad L. i Dejan S. moraju zadržati u pritvoru da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, o kakvim se licima radi i s obzirom na krivična dela koja im se stavljaju na teret u ovom krivičnom postupku, odnosno način na koji su ih izvršili.

Takođe, pored drugih razloga, tužilaštvo je u žalbi ukazalo da se okrivljeni terete da su prikrivanjem tragova i na drugi način pomagali Saši V. da ne bude otkriven, a da u ovom momentu, uprkos naporima državnih organa i dalje nije pronađeno sredstvo izvršenja - pištolj, najverovatnije marke "Crvena zastava 9mm 999", kojim je oštećeni ubijen.

"Zbog toga postoji opravdana bojazan da će okrivljeni, sada kada se nalaze na adresama boravišta gde su im određene mere zabrane napuštanja stana, zapravo biti u mogućnosti da i dalje preduzimaju radnje izvršenja za koje su već optuženi, jer nesumnjivo poseduju potpuna saznanja o inkriminisanim radnjama i drugim okolnostima pod kojima je izvršeno krivično delo Teško ubistvo, odnosno na koji način je prikriveno, te da verovatno imaju i informaciju gde se nalazi pomenuti pištolj", navodi se u saopštenju VJT-a.

sputnikportal.rs

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