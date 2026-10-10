Hapšenja i istraga

HOROR NA ZVEZDARI: Mladić (19) teško povređen u napadu sečivom, pokrenuta akcija "Vihor"

T.J.

10. 10. 2026. u 08:54

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DEVETNAESTOGODIŠNjI mladić D. J. teže je povređen u incidentu koji se odigrao na Zvezdari, nakon čega je s teškim telesnim povredama i opasnim posekotinama po telu hitno prevezen u Urgentni centar.

ХОРОР НА ЗВЕЗДАРИ: Младић (19) тешко повређен у нападу сечивом, покренута акција Вихор

FOTO:Lj.P.

Kako se saznaje, do napada je došlo sinoć oko 23 časa, dok se mladić nalazio na ulici u društvu prijatelja.

Prema nezvaničnim saznanjima, oni su prolazili krajem i pevali navijačke pesme kad ih je iznenada presrela grupa, za sada nepoznatih osoba.

Nakon kraće verbalne rasprave, napadači su fizički nasrnuli na njih, a sukob je ubrzo eskalirao u brutalno nasilje.

Izvadio sečivo nalik sekiri

Kako tvrdi povređeni mladić, jedan od napadača je u toku tuče potegao sečivo nalik sekiri i zadao mu više opasnih posekotina po telu.

Odmah po prijavi ovog brutalnog događaja, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su akciju "Vihor".

Jake policijske snage blokirale su ovaj deo Zvezdare i intenzivno prečešljavaju teren u potrazi za osumnjičenima.

Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih detalja napada, kao i na identifikaciji i hapšenju počinilaca.

(Telegraf)

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