Hapšenja i istraga

Identifikovani maloletnici osumnjičeni sa izazivanje požara na Novom Beogradu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 10. 2026. u 18:56

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP u sedištu Ministarstva, Upravom za tehniku i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Odeljenjem za maloletnike, identifikovali su dva maloletna lica, koja se sumnjiče da su 5. oktobra oko 3.00 časova, izazvali požar u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Beogradu, saopštio je danas MUP.

Идентификовани малолетници осумњичени са изазивање пожара на Новом Београду

Foto: Novosti/MUP

Oni su saslušani zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Tanjug

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