SRBIN "PAO" U ŠVAJCARSKOJ TOKOM PRIMOPREDAJE: Droga spakovana u pakete "Tesle" i "Roleksa"
DRŽAVLjANIN Srbije (35) uhapšen je u mestu kod Ciriha nakon policijske akcije u kojoj je zaplenjeno ukupno 12 kilograma kokaina, kao i velike količine drugih psihoaktivnih supstanci.
Tom prilikom, uhapšen je i takođe i jedan Švajcarac (32), koji se sumnjiči da je od Srbina tog dana kupio drogu.
- Velika policijska akcija odigrala se nakon što su policajci u oblasti Balsberg u Klotenu primetili dvojicu muškaraca koji su se ponašali sumnjivo, što je bilo dovoljno da policija posumnja u njihove aktivnosti - pišu švajcarski mediji.
Prema dostupnim informacijama, jedan od njih predao je drugom plastičnu kesu, nakon čega su se razišli i otišli u suprotnim pravcima.
Policajci su posumnjali da je reč o primopredaji droge, nakon čega je usledila detaljna istraga.
Daljom kontrolom utvrđeno je da je kod švajcarskog državljanina bila kesa sa četiri kilograma kokaina.
Policija je potom pretresla i njegov dom, gde je pronašla 12.000 švajcarskih franaka u gotovini.
Međutim, još veća količina narkotika otkrivena je u kući drugog osumnjičenog, državljanina Srbije (35).
- Tokom pretresa njegovog doma policajci su pronašli čak osam kilograma kokaina, oko 300 grama ekstazija, 400 grama ketamina i 36 grama metamfetamina - dodaju lokalni portali, a kako se može videti na fotografiji švajcarske policije, droga se nalazila u paketima sa logotipom brendova Tesla i Roleks.
Pored toga, zaplenjena su i 133 grama supstance čiji sastav za sada nije poznat.
Ukupno je u akciji zaplenjeno 12 kilograma kokaina, uz dodatne količine različitih psihoaktivnih supstanci.
Obojica muškaraca su uhapšena, a policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti slučaja, uključujući poreklo narkotika i eventualnu povezanost osumnjičenih sa njihovom daljom distribucijom.
(Kurir)
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