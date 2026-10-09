PONOVO LAŽNE PRIJAVE O BOMBAMA: Na meti vranjske škole
Najmanje četiri osnovne škole na teritoriji Vranja su tokom prepodneva elektronskom poštom dobile dojave o navodno postavljenim bombama i to putem mejla.
Slučaj je najpre prijavljen iz škole Svetozar Marković u Vranju i pripadnici policijskih snaga su izvršili proveru koja je trajala četrdesetak minuta i nisu pronašli ništa sumnjivo. Nakon toga, deca su vraćena u zgradu i nastava je nastavljena. Onda su se nizale prijave u Vranju i školi u Vranjskoj Banji. Svaka od njih je proverena.
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