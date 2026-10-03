MUŠKARAC SA BEJZBOL PALICOM UDARAO POZNANIKA ISPRED RADNJE: Žrtva sa ozbiljnim i teškim povredama završio na intenzivnoj nezi
TEŽAK incident koji se dogodio jutros u ranim jutarnjim časovima uznemirio je stanare Balkanske ulice u Čačku.
Muškarac (48) zadobio je teške povrede, dok je osumnjičeni za napad, stariji Čačanin sa inicijalima D. D., brzom akcijom policije odmah lišen slobode.
- D. D. je kod sebe imao bejzbol palicu kojom je besomučno udarao drugog muškarca. Od siline udaraca, četrdesetosmogodišnjak je obliven krvlju pao na betonski pločnik, nakon čega smo šokirani zvali policiju i Hitnu pomoć - kaže jedan od očevidaca koji se zatekao ispred trafike.
Iz Opšte bolnice u Čačku zvanično je potvrđeno da je na odeljenje hitnog prijema transportovano muško lice sa ozbiljnim i teškim telesnim povredama.
Lekari su obavili hitne preglede i dijagnostiku, nakon čega je pacijent adekvatno zbrinut i prebačen u jedinicu intenzivne nege radi daljeg praćenja stanja.
(Kurir)
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