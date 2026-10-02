ČOVEK U GAJDOBRI PREMINUO OD ZADOBIJENIH POVREDA: Policija odredila zadržavanje osumnjičenom za ubistvo
MUŠKARAC iz Gajdobre kod Bačke Palanke, preminuo je večeras od zadobijenih povreda, a policija je kako saznajemo, privela i odredila zadrćavanje osumnjičenom da je čoveku naneo smrtonosne povrede.
Prema nezvaničnim saznanjima, priveden je muškarac iz Silbaša koji je došao kod meštanina Gajdobre, i kojem je iz još neutvrđenih razloga metalnom šipko naneo povrede.
Hitna pomoć je povređenog prevezla u Urgentni centar u Novom Sadu, ali i ored pokušaja reanimacije, nesrećni čovek je odlegao ovredama.
Osumnjičeni je, navodno, prema jednoj od verzija, kako saznajemo, sam pozvao policiju i rekao da je Gajdobraninu naneo povrede, a prema drugoj, takođe nezvaničnoj, da je neko o svemu obavestio policiju.
Policija je obavia uviđaj i nadležni tužilac, kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nemilog događaja.
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