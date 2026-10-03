TINEJDŽER LEŽI NA ULICI BEZ SVESTI: Automobil pokosio dečaka u Ulici neznanog junaka
U ULICI Neznanog junaka kod broja 28 dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je automobiloborio dete starosti oko 15 godina, prenose mediji.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, od siline udara tinejdžer je ostao bez svesti, a povrede koje je zadobio deluju izuzetno ozbiljno. Svedoci i učesnici nesreće odmah su alarmirali Hitnu pomoć i policiju, zahtevajući da lekarske ekipe hitno dođu i sačekaju povređenog na lokaciji radi primarnog zbrinjavanja.
Ekipe Hitne pomoći i policijske patrole upućene su na mesto nesreće. Očekuje se da povređeno dete bude hitno prevezeno u dežurnu zdravstvenu ustanovu na dalju reanimaciju i dijagnostiku.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
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