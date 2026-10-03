Hapšenja i istraga

TINEJDŽER LEŽI NA ULICI BEZ SVESTI: Automobil pokosio dečaka u Ulici neznanog junaka

V.N.

03. 10. 2026. u 11:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U ULICI Neznanog junaka kod broja 28 dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je automobiloborio dete starosti oko 15 godina, prenose mediji.

ТИНЕЈЏЕР ЛЕЖИ НА УЛИЦИ БЕЗ СВЕСТИ: Аутомобил покосио дечака у Улици незнаног јунака

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prema prvim informacijama sa lica mesta, od siline udara tinejdžer je ostao bez svesti, a povrede koje je zadobio deluju izuzetno ozbiljno. Svedoci i učesnici nesreće odmah su alarmirali Hitnu pomoć i policiju, zahtevajući da lekarske ekipe hitno dođu i sačekaju povređenog na lokaciji radi primarnog zbrinjavanja.

Ekipe Hitne pomoći i policijske patrole upućene su na mesto nesreće. Očekuje se da povređeno dete bude hitno prevezeno u dežurnu zdravstvenu ustanovu na dalju reanimaciju i dijagnostiku.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NIKOLIĆ I MARINKOVIĆ: Presude Specijalizovanih veća oslobađaju tzv. OVK krivice
Zločin

0 1

NIKOLIĆ I MARINKOVIĆ: Presude Specijalizovanih veća oslobađaju tzv. OVK krivice

PRVOSTEPENE presude liderima nekadašnje tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju ne dovode u pitanje aktivnosti same OVK tokom sukoba na Kosovu i Metohiji i agresije NATO protiv SRJ, i na taj način tzv. OVK efektivno oslobađaju krivice, ocenjuju počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić i predsednik Srpsko-američkog kongresa prijateljstva Vladimir Marinković.

02. 10. 2026. u 19:21

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"