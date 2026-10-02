PEŠIĆ NIJE UBIJEN IZ PRISLONA: Saslušani veštaci za ubistvo na Ledinama

NA suđenju Srđanu Pejdiću okrivljenom za teško ubistvo Miloša Pešića (43) 29. jula 2025. godine na parkingu ispred zgrade na Ledinama, danas su u Višem sudu saslušani veštaci.

Foto: Društvene mreže, N. Skenderija/ilustracija

Irina Banjanin, koja je radila sudsko medicinsko veštačenje, odgovarajući na pitanja kazala je da su počinilac i žrtva sve vreme bili okrenuti licem u lice i da je projektilima više bila izložena prednja desna strana upucanog. Ona je kazala i da je rana na glavi u desnoj polovini temenog predela i da je glava u vreme pucanja bila pokretljiva. Kazala je da ne može da se izjasni da li je osoba koja je pucala levoruka ili desnoruka ili je držala oružje sa obe ruke. Navela je i da karakteristike rane ne upućuju da je pucano iz prislona, a balističari su rekli da je bilo najmanje metar udaljenosti.

DNK trad okrivljenog Pejdića je otkriven na volanu auta i ručici prednjih levih vrata, kao i na više rukavica. Ovo je dato Biološkom fakultetu na veštačenje, a veštak Dušan Keckarević navodi da je na njima utvrđen jasan biološki trag okrivljenog.

Inače taj automobil je snimljen nadzornim kamerama u blizini mesta ubistva i policija veruje da se počinilac njime udaljio. Krenula je potraga i Pejdić je nešto kasnije te večeri uhapšen na obilaznici oko Beograda u blizini Bubanj potoka, kada je bežao iz tog vozila preko livade.