OKRIVLJENI ČETIRI PUTA IŠAO DA MOKRI IZA ZGRADA GDE ĆE BITI UBIJEN BRANISLAV PENČIĆ: Gledani snimci na suđenju za ubistvo u Obrenovcu

GLEDANjEM snimaka u Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Damiru Porčiću iz Hrvatske i Šainu Umeriju iz Severne Makedonije, okrivljenim za teško ubistvo Branislava Penčića 19. marta 2022. godine u Obrenovcu.

Foto: Š. M./ Privatna arhiva

Na snimcima od tog dana vidi se deo neuređenog parkinga između zgrada, gde je proteklih dana Penčić često parkirao svoj automobil. Okrivljeni Umeri snimljen je četiri puta u periodu od 11.44 časa do 13.47 časova kako dalazi u taj deo, prolazi parkingom ili dolazi do zgrade pored i vraća se nazad na glavnu ulicu gde su on i Porčić parkirali iznajmljeni automobil i čekali.

Umeri je u sudnici tvrdio da je svaki put dolazio da mokri iza zgrada, jedino se prvi put vratio, a da to nije učinio, jer je video neku ženu da širi veš i decu.

Porčić je na to dobacivao "kulturno, kulturno", pa ga je sudija Živko Jevđenijević opomenuo i upozorio da ne remeti suđenje, jer će biti udaljen.

- Ako hoćete vratite me u ćeliju, meni je svejedno - rekao je okrivljeni Porčić.

On se inače više puta okretao prema publici u sudnici, smejao i namigivao.

Na pitanje sudije da li je na tom mestu kod zemljanog parkinga video okrivljenog Umerija kako stoji naslonjen na zid, otac ubijenog Branislava Zoran Penčić je rekao da nije, već da ga je nekoliko dana ranije u naselju koje zovu "Staro igralište" udaljenom 100 metara od tog parkinga video kako gleda u ulaz zgrade u kojoj je živeo njegov sin.

U sudnici je pogledan i snimak sa obližnjeg vrtića koji traje oko sat vremena od 14 časova, pa do 15.03 časa, na kojem se vidi taj njihov iznajmljeni automobil na parkingu i da je neko unutra i pomera se. Zatim u 15.03 časa do vozila dotrčava osoba u tamnom gornjem delu odeće i svetlom donjem sa sportskom torbom u rukama ili na ramenu, prolazi do suvozačevih vrata, ulazi u auto i onda vozilo kreće, isparkirava se i odlazi.

Branislav Penčić je ubijen to popodne kada je sa ženom došao kući i parkirao auto na tom neuređenom parkingu malo dalje od svoje zgrade. Kada je izašao iz vozila i krenuo, ubica je u njega ispalio nekoliko metaka. Penčić je pao, a preminuo je kasnije u Urgentnom centru.