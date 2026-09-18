PUCAO MU U STOMAK: Saslušan osumnjičeni za pokušaj ubistva u Požeškoj
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan N. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je u sredu u hodniku zgrade u Požeškoj ulici, ispred stana na šestom spratu pokušao da ubije D. K. i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje. Branio se ćutanjem.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Postoje osnovi sumnje da je Jovan N. oko 2.30 časova automobilom došao do jedne zgrade u Požeškoj ulici, gde mu je prišao D.Đ, pokazao mu pištolj koji se nalazio za njegovim pojasom i zahtevao od nega da ga odvede do stana u kojem se nalazio oštećeni D. K. Nakon toga su zajedno liftom otišli do šestog sprata i prišli vratima stana, gde ih je čekao D.K. Usledila je verbalna rasprava, osumnjičeni je izvadio pištolj i ispalio jedan projektil u pravcu oštećenog, pogodivši ga u predelu stomaka i desne butine, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede - navode u VJT.
Kako kažu Jovan N. se potom liftom spustio do prizemlja i napustio zgradu, seo u vozilo i udaljio se sa lica mesta, dok je oštećeni kolima Hitne pomoći prevežen na Urgentni centar.
Prilikom pretresa jednog lokala na teritoriji Novo Beograda izvršenog na osnovu naredbe Višeg suda u Beogradu u kupatilu u kofi pronađen je i oduzet poluautomatski pištolj marke „crvena zastava“ sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazio jedan metak, a koji je, kako se sumnja, Jovan N. imao kod sebe prilikom izvršenja krivičnog dela.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TEŠKA NESREĆA U VRANjU: Auto udarilo dete dok je pretrčavalo ulicu
18. 09. 2026. u 09:25
UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA UBISTVO NA ČUKARICI: Određeno mu zadržavanje
17. 09. 2026. u 22:15
PAO JOŠ JEDAN "VRAČARAC": Zaplenjeno 15 kg droge
17. 09. 2026. u 21:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)