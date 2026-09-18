PUCAO MU U STOMAK: Saslušan osumnjičeni za pokušaj ubistva u Požeškoj

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan N. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je u sredu u hodniku zgrade u Požeškoj ulici, ispred stana na šestom spratu pokušao da ubije D. K. i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje. Branio se ćutanjem.

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Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je Jovan N. oko 2.30 časova automobilom došao do jedne zgrade u Požeškoj ulici, gde mu je prišao D.Đ, pokazao mu pištolj koji se nalazio za njegovim pojasom i zahtevao od nega da ga odvede do stana u kojem se nalazio oštećeni D. K. Nakon toga su zajedno liftom otišli do šestog sprata i prišli vratima stana, gde ih je čekao D.K. Usledila je verbalna rasprava, osumnjičeni je izvadio pištolj i ispalio jedan projektil u pravcu oštećenog, pogodivši ga u predelu stomaka i desne butine, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede - navode u VJT.

Kako kažu Jovan N. se potom liftom spustio do prizemlja i napustio zgradu, seo u vozilo i udaljio se sa lica mesta, dok je oštećeni kolima Hitne pomoći prevežen na Urgentni centar.

Prilikom pretresa jednog lokala na teritoriji Novo Beograda izvršenog na osnovu naredbe Višeg suda u Beogradu u kupatilu u kofi pronađen je i oduzet poluautomatski pištolj marke „crvena zastava“ sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazio jedan metak, a koji je, kako se sumnja, Jovan N. imao kod sebe prilikom izvršenja krivičnog dela.