SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: AI/Gemini

- Promenljivo oblačno i toplo, uz slab i umeren, severni i severoistočni vetar i najvišu temperaturu od 26 do 32 °S.

Pre podne se kratkotrajna kiša očekuju na zapadu Srema, a sredinom dana i posle podne u zapadnoj, jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U NEDELjU TOPLO, OD PONEDELjKA OSETNIJI PAD TEMPERATURE

U nedelju (20.09.) ujutro ponegde magla ili niska oblačnost. U toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, a posle podne na jugozapadu i jugu Srbije i sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 26 do 31 °S.

Sledeće sedmice promenljivo i osetno hladnije vreme, u ponedeljak i utorak uz umeren i jak severozapadni vetar. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ