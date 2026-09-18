DEDI POZLIO, NE SEĆA DE DA JE AUTOM UDARIO ŽENU: U Višem tužilaštvu saslušan Jovan T.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan T. (79) zbog postojanja osnova sumnje da je u sredu na Karaburmi ne pridržavajući se saobraćajnih propisa vozilom, kojim je upravljao, na pešačkom prelazu udario oštećenu Lj. J, koja je usled zadobijenih povreda preminula.
Osumnjičeni je izneo odbranu i kako saznajemo kazao je da mu je pozlilo i da se ne seća šta se desilo.
Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo dve varijante da Jovanu T. odredi pritvor ili meru zabrane napuštanja stana. On se tereti za teško delo protiv javnog saobraćaja.
- Postoji opravdana sumnja da se Jovan T. u sredu oko 15:30 časova na raskrsnici ulica Višnjičke i Diljenske na obeleženom pešačkom prelazu, gde je saobraćaj regulisan semaforom, nije pridržavao saobraćanih propisa i prošao kroz crveno svetlo, čime je ugrozio javni saobraćaj usled čega je nastupila smrt Lj.L. - navelo je tužilaštvo. - Dolaskom do neposredne blizine te raskrenice Jovan T. je iznenada prešao u desnu kolovoznu traku i nastavio kretanje i pre ulaska u raskrsnicu nije zaustavio vozilo ispred pešačkog prelaza i to kada mu je na semaforu bio zabranjen prolaz, crveno sfetlo, već je nastavio kretanje. Tada je prednjom desnom ugaonom stranom vozila udario Lj.L. koja je kolovoz Višnjičke ulice prelazila na pešačkom kada joj je za pešake bio dozvoljen prolaz, zeleno svetlo.
U tužilaštvu kažu da je usled udarca vozilom Lj. J. zadobila teške telesne povrede opasne po život od kojih je na licu mesta i preminula.
U tužilaštvu navode da se sumnja da je Jovan T. postupao iz svesnog nehata, da je bio svestan da se može desiti loša posledice, ali je olako držao da do toga neće doći ili da će to moći sprečiti.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TEŠKA NESREĆA U VRANjU: Auto udarilo dete dok je pretrčavalo ulicu
18. 09. 2026. u 09:25
UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA UBISTVO NA ČUKARICI: Određeno mu zadržavanje
17. 09. 2026. u 22:15
PAO JOŠ JEDAN "VRAČARAC": Zaplenjeno 15 kg droge
17. 09. 2026. u 21:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)