DEDI POZLIO, NE SEĆA DE DA JE AUTOM UDARIO ŽENU: U Višem tužilaštvu saslušan Jovan T.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan T. (79) zbog postojanja osnova sumnje da je u sredu na Karaburmi ne pridržavajući se saobraćajnih propisa vozilom, kojim je upravljao, na pešačkom prelazu udario oštećenu Lj. J, koja je usled zadobijenih povreda preminula.

T. S.

Osumnjičeni je izneo odbranu i kako saznajemo kazao je da mu je pozlilo i da se ne seća šta se desilo.

Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo dve varijante da Jovanu T. odredi pritvor ili meru zabrane napuštanja stana. On se tereti za teško delo protiv javnog saobraćaja.

- Postoji opravdana sumnja da se Jovan T. u sredu oko 15:30 časova na raskrsnici ulica Višnjičke i Diljenske na obeleženom pešačkom prelazu, gde je saobraćaj regulisan semaforom, nije pridržavao saobraćanih propisa i prošao kroz crveno svetlo, čime je ugrozio javni saobraćaj usled čega je nastupila smrt Lj.L. - navelo je tužilaštvo. - Dolaskom do neposredne blizine te raskrenice Jovan T. je iznenada prešao u desnu kolovoznu traku i nastavio kretanje i pre ulaska u raskrsnicu nije zaustavio vozilo ispred pešačkog prelaza i to kada mu je na semaforu bio zabranjen prolaz, crveno sfetlo, već je nastavio kretanje. Tada je prednjom desnom ugaonom stranom vozila udario Lj.L. koja je kolovoz Višnjičke ulice prelazila na pešačkom kada joj je za pešake bio dozvoljen prolaz, zeleno svetlo.

U tužilaštvu kažu da je usled udarca vozilom Lj. J. zadobila teške telesne povrede opasne po život od kojih je na licu mesta i preminula.

U tužilaštvu navode da se sumnja da je Jovan T. postupao iz svesnog nehata, da je bio svestan da se može desiti loša posledice, ali je olako držao da do toga neće doći ili da će to moći sprečiti.