Suđenja

DVE I PO DECENIJE ZA UBISTVO SLOVENCA: U Somboru izrečena presuda Predragu B. (38) i Kristini K. (45)

Ј. Л.

18. 09. 2026. u 19:56

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PRVOSTEPENOM presudom Višeg suda u Somboru danas je na 19 godina i šest meseci zatvora osuđen Predrag B. (38) iz Vrbasa, zbog ubistva slovenačkog državljanina Tomaža Kostelnika.

ДВЕ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ ЗА УБИСТВО СЛОВЕНЦА: У Сомбору изречена пресуда Предрагу Б. (38) и Кристини К. (45)

Foto: Freepik/ fabrikasimf

Kazna od šest godina robije izrečena je njegovoj bivšoj partnerki, Kristini K. (45), koja je nekada radila u MUP, a kojoj se na teret stavlja da je učestvovala u zločinu.

Postupak protiv Predraga B. i Kristine K. vodio se zbog zločina koji se dogodio 2019, a koji je otkriven tek pet godina kasnije, kada su u jednom voćnjaku pored Monoštorskog puta, nedaleko od Sombora, otkriveni ostaci tela.

Sumnja se da je Kristina K., koja je radila kao policijski službenik u Upravi granične policije, odvezla Predraga B. do jednog sela u okolini Sombora da uzme novac od Slovenca. Kada su stigli, ona je, kako se sumnja, ostala u automobilu, dok je Predrag B. naoružan njenim pištoljem izašao i otpočeo raspravu sa Kostelnikom, a zatim je i pucao u njega. 

Posle zločina, Predrag B. je, navodno, pretio Kristini K. i ucenjivao je tražeći novac kako bi joj vratio pištolj. Ona je, kako saznajemo prijavila da joj je pištolj ukraden, a onda je sa D. Š. (38) rešila da premesti telo ubijenog muškarca. 

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