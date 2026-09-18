DVE I PO DECENIJE ZA UBISTVO SLOVENCA: U Somboru izrečena presuda Predragu B. (38) i Kristini K. (45)
PRVOSTEPENOM presudom Višeg suda u Somboru danas je na 19 godina i šest meseci zatvora osuđen Predrag B. (38) iz Vrbasa, zbog ubistva slovenačkog državljanina Tomaža Kostelnika.
Kazna od šest godina robije izrečena je njegovoj bivšoj partnerki, Kristini K. (45), koja je nekada radila u MUP, a kojoj se na teret stavlja da je učestvovala u zločinu.
Postupak protiv Predraga B. i Kristine K. vodio se zbog zločina koji se dogodio 2019, a koji je otkriven tek pet godina kasnije, kada su u jednom voćnjaku pored Monoštorskog puta, nedaleko od Sombora, otkriveni ostaci tela.
Sumnja se da je Kristina K., koja je radila kao policijski službenik u Upravi granične policije, odvezla Predraga B. do jednog sela u okolini Sombora da uzme novac od Slovenca. Kada su stigli, ona je, kako se sumnja, ostala u automobilu, dok je Predrag B. naoružan njenim pištoljem izašao i otpočeo raspravu sa Kostelnikom, a zatim je i pucao u njega.
Posle zločina, Predrag B. je, navodno, pretio Kristini K. i ucenjivao je tražeći novac kako bi joj vratio pištolj. Ona je, kako saznajemo prijavila da joj je pištolj ukraden, a onda je sa D. Š. (38) rešila da premesti telo ubijenog muškarca.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PUCAO MU U STOMAK: Saslušan osumnjičeni za pokušaj ubistva u Požeškoj
18. 09. 2026. u 15:19
U DVORIŠTU U IZBIŠTU DRŽAO DROGU: Pokrenuta istraga za prodaju narkotika
18. 09. 2026. u 14:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09
Komentari (0)