KRV NA NOŽU, JAKNI, PATIKAMA: Izrečena prvostepena presuda za ubistvo Jovana Milovanovića u Borči

BOŠKO Beader (24) osuđen je u Višem sudu u Beogradu prvostepenom presudom na 12 godina zatvora za ubistvo Jovana Milovanovića (23) 1. februara 2024. godine u Borči.

S. J. M.

Kako je sudija Dragan Martinović naveo, on je ovo krivično delo počinio zajedno sa tada maloletnim Nikolom Ć., kojem se sudi pred Odelenjem za maloletnike, koristeći dva noža. Zajedno su ranije tražili Milovanovića na kućnoj adresi, te večeri ga čekali od 30 do 45 minuta, prišli kolima iz kojih je izašao Milovanović, bili pored njega, zajedno otišli autobusom i bacili noževe u šaht.

Milovanović je imao minimum 14 povreda od noža, koje su nastale u relativno kratkom vremenskom intervalu, a od kojih je pet bilo teških i opasnih po život.

U obrazloženju presude je navedeno da su na metalnom nožu na rasklapanje pronađeni tragovi krvi Milovanovića kao i DNK tragovi Beadera. Na jakni koja pripada Nikoli Ć. pronađena je njegova krv, ali i Milovanovića i Beadera, dok su na Beaderovim patikama, koje su pronađene u pretresu stana kada je uhapšen, otkriveni njegovi tragovi krvi, ali i ubijenog Milovanovića. Zatim još jedan od dokaza je i Beaderov DNK trag na bočnoj strani ručnog sata Milovanovića.

Sudije je kazao i da je Beader u odbrani naveo da je bio na licu mesta i da su on i Nikola Ć. imali sukob sa Milovanovićem.

Tužilaštvo je Beadera optužilo za teško ubistvo, za koje je predviđena kazna od 10 do 20 godina zatvora, a sud je preinačio krivično delo i osudio ga za takozvano obično ubistvo gde je kazna od 5 do 15 godina zatvora.

PROBLEMATIČNA PROŠLOST OSUĐENOM Beaderu sud je produžio pritvor kako ne bi ponovio krivično delo. On već ima problematičnu prošlost, a sudija Martinović je naveo da je 2017. godine sa 15 godina u školi nožem ubo maloletnika u stomak i naneo mu tešku telesnu povredu. - Iste godine nekoliko meseci kasnije je nakon utakmice fudbalskog kluba Bežanija trčao za gostujućim navijačem držeći u ruci oštri metalni predmet, kojim mu je naneo udarce. Kada je naišao prolaznik i rekao da ga ne tuče, on je prolaznika više puta ubo u grudni koš, leđa i trbuh. Sa 16 godina je 2018. prisustvovao kada je Miloš Ćeranić ubio Draga Božovića na Bežanijskoj kosi. Zatečen je 2022. godine na ulici sa nožem dužine sečiva 9 cm, a dve godine kasnije sa nožem dužine sečiva 20 cm. Sudski veštak Svetislav Mišković je naveo da je emocionalno nestabilan - nabrojao je sudija.

Sudija Martinović je naveo da tužilaštvo nije dokazalo elemente potrebne za teško ubistvo, svirepost i podmuklost, za koje ga je teretilo.

- Nesporno je da je Milovanović trpeo fizičke bolove jakog intenziteta najviše par minuta i psihičku patnju visokog intenziteta u vidu straha od neposredne smrtne ugroženosti. Međutim, za svirepost tužilaštvo nije dokazalo svest okrivljenog da muči žrtvu, da to hoće i da u tome uživa, da je postupao hladnokrvno i osećao zadovoljstvo u mukama žrtve - obrazložio je sudija.

Kako je rekao okrivljeni su napustili lice mesta dok je Milovanović još bio živ.

- Tužilaštvo je u završnoj reči navelo da je Milovanović bio u zabludi da ide na žurku i da ga očekuje provod, da ga je okrivljeni napao sa leđa, iznenada, iz mraka kada to nije očekivao i dok je u rukama nosio kese pića i nije imao šanse da se odbrani ili pobegne. Međutim, za podmuklost u dispozitivu optužnice ne navodi se da je bilo ko namamio bilo koga, samo da je Milovanović na žurku poveo prijatelja Joksimovića. Ni iz jednog dokaza ne proizilazi da je Beader Milovanoviću prišao sa leđa. U optužnici se ne navodi ni da je prišao iz mraka. Takođe, nije dokazano da je Milovanović bio bez ikakve šanse da se odbrani, oštećeni Joksimović je bežao i u svedočenju naveo da je video da se neki jure između zgrada i automobila. Sudski veštaci su rekli da je Milovanović imao odbrambene povrede i da su međusobno menjali položaj - naveo je sudija.

On je ukazao da nije dokazano ni da se Milovanović nije nadao napadu, jer su ga proteklih mesec dana više puta tražili na majčinoj adresi i ona mu je to prenosila, pa je realno mogao da očekuje da će ga pronaći.